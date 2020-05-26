Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.05.2020 14:00
Рубрика: Легковые авто

BMW объяснила, как правильно произносить название марки

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Компания BMW расставила точки над i в вопросе, как правильно произносить название баварского бренда. С этой целью пиар-служба премиальной марки обнародовала короткий - всего на три секунды - ролик. Выпуск видео приурочен к 104-летнему юбилею баварской фирмы.

В видео лишь крупный план губ коренного представителя Германии. Если транскрибировать то, что они произносят, это - "Би-Эм-Ви", а вовсе не "Бэ-Эм-Вэ", как принято произносить в нашей стране и всем СНГ, и не "би-эм-даблъю", как нередко именуют немецкую марку в англоязычных странах.

Фото: Пресс-служба BMW.
Мужчина взял на тест-драйв BMW X5, не вернул и продал

В то же время в пресс-службе немецкого бренда в очередной раз напомнили, что аббревиатура BMW транслитерируется как Bayerische Motoren Werke (Баварские Моторные Заводы). Соответственно - произнеся аббревиатуру BMW по-немецки, жители этой страны используют соответствующие буквы немецкого алфавита - B, M, W.

Напомним, что в минувшем январе пиарщики BMW обнародовали также не менее интересные видеоролики, где название баварского бренда произносят с характерным акцентом жители Китая, Турции, Испании, Италии и Нидерландов.

#BMW