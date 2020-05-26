BMW объяснила, как правильно произносить название марки

Компания BMW расставила точки над i в вопросе, как правильно произносить название баварского бренда. С этой целью пиар-служба премиальной марки обнародовала короткий - всего на три секунды - ролик. Выпуск видео приурочен к 104-летнему юбилею баварской фирмы.

В видео лишь крупный план губ коренного представителя Германии. Если транскрибировать то, что они произносят, это - "Би-Эм-Ви", а вовсе не "Бэ-Эм-Вэ", как принято произносить в нашей стране и всем СНГ, и не "би-эм-даблъю", как нередко именуют немецкую марку в англоязычных странах.

В то же время в пресс-службе немецкого бренда в очередной раз напомнили, что аббревиатура BMW транслитерируется как Bayerische Motoren Werke (Баварские Моторные Заводы). Соответственно - произнеся аббревиатуру BMW по-немецки, жители этой страны используют соответствующие буквы немецкого алфавита - B, M, W.

Напомним, что в минувшем январе пиарщики BMW обнародовали также не менее интересные видеоролики, где название баварского бренда произносят с характерным акцентом жители Китая, Турции, Испании, Италии и Нидерландов.