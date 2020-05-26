Большинство канадцев выступает против открытия границ с США

Проведенный среди жителей Канады опрос показал, что большинство населения выступает против открытия границ с США, закрытых на период эпидемии коронавируса. Как пишет издание Huffington Post, канадцы обеспокоены сложившейся в соседней стране эпидемиологической ситуацией. Отмечается, что установленные ограничения на пересечение канадско-американской границы истекут 21 июня.

Опрос показал, что только 14% канадцев согласны с этой датой. Почти 42% опрошенных убеждены в том, что открывать границу нельзя как минимум до сентября. При этом 26% вовсе считают, что границы не следует открывать до начала следующего года.

Результаты выявили и другую тенденцию - подавляющее большинство канадцев сегодня считают нецелесообразным в принципе ездить в США. Более 84% из тех, кто живет на приграничных со Штатами территориях заявили, что воздержатся от поездок даже после открытия границ. Почти половина опрошенных также заявила, что считает разумным ограничения на поездки не только в США, но и внутри страны, между провинциями.

При этом, отмечает издание, очевидно, что запрет на пересечение границы для американцев окажет негативный эффект на Канаду с экономической точки зрения. К примеру, за летний период 2019 года американские туристы принесли канадской экономике почти 5 миллиардов долларов доходов. Невозможность приехать в Канаду негативно сказывается и на американцах, многие из которых в течение долгих лет лечились в канадских клиниках и приобретали лекарства, такие как инсулин.