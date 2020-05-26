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26.05.2020 23:24
Рубрика: В мире

Что на самом деле означает "открытие границ" Чехии

Текст: Владимир Снегирев (Прага)
В европейских СМИ открытие границ внутри Шенгенской зоны - это сейчас одна из самых обсуждаемых тем. И понятно почему: привыкшие к свободному перемещению внутри Старого Света граждане ЕС не могут смириться с тем, что они уже больше двух месяцев заперты по своим "квартирам". Любая новость из чиновных кабинетов по поводу возможных послаблений встречается здесь с большим интересом.
Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости
Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости

Например, сегодня все говорят о том, что Чехия открыла границы с Германией и Австрией. Здорово! Но когда начинаешь вдаваться в детали, то понимаешь, что эта мера обставлена таким количеством оговорок и условий, что на самом деле рядовому человеку ни за что не преодолеть рубежи родины. Контроль на погранпунках остается. Он, правда, выборочный, но если вас остановят, то, будьте добры, предъявить справку, свидетельствующую об отрицательном тесте на коронавирус - это обязательно. К тому же вам устроят допрос: куда вы следуете, с какой целью? И если полиция сочтет ответы неубедительными (ехать можно или по бизнесу, или по неотложным родственным делам), то развернут обратно.

Фото: EPA
Как Чехия возвращается к прежней нормальной жизни

Точно так же, скорее всего, будет действовать полиция на территории Австрии и Германии.

Объявлено, что только одна страна безоговорочно готова принимать чехов - это Хорватия. Но никаких авиарейсов туда пока нет, а если ехать машиной, то опять придется иметь дела с пограничными формальностями, причем сразу в двух странах - Австрии и Словении.

"Чешские авиалинии" с 18 мая возобновили регулярные полеты по четырем направлениям из Праги - в Париж, Амстердам, Франкфурт и Стокгольм. На очереди Бухарест. Но рейсы выполняются не каждый день.

За пределы Шенгена до последних дней трижды в неделю вылетал самолет авиакомпании "Белавиа" по маршруту Прага - Минск.

Интересно, что "Чешские линии" обещают открыть рейсы в Киев и Одессу. Видимо, это связано и с нехваткой рабочих рук в период созревания урожая на местных плантациях, а украинцы давно восполняют этот дефицит.

Глава МИД Италии предложил открыть европейские границы одновременно

Перед тем, как отправить свою корреспонденцию в редакцию, я навестил международный аэропорт имени Вацлава Гавела. Там все по-прежнему напоминает декорации из фильма ужасов. Нет ни машин, ни людей, ни персонала. Стойки регистрации закрыты пленкой или щитами. Не к кому даже обратиться за справочной информацией.

Что касается авиасообщения с Россией, то, по словам министра иностранных дел Томаша Петржичека, "размышлять о каких-то конкретных датах пока рано". Министр считает, что полеты могут начаться только через несколько месяцев.

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