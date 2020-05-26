Джоан Роулинг опубликует новую детскую сказку

Британская писательница Джоан К. Роулинг, недавно вновь привлекшая к себе внимание воспоминаниями о местах, так или иначе связанных с созданием септологии о Гарри Поттере, сообщила неожиданную новость - в недалеком будущем все желающие смогут ознакомиться с еще одним ее произведением. Об этой новости писательница сообщила в своем аккаунте в Twitter, снабдив запись ссылкой на обстоятельный материал, опубликованный на ее личном сайте:

Over 10 years ago, I wrote a stand-alone fairy tale called

The Ickabog. You can read more about how, why and

when The Ickabog was written at https://t.co/MgH9NZnSAS



2/13 — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

"Икабог" (The Ickabog) позиционируется как сказка, но, судя по всему, существенно длиннее большинства образчиков этого жанра. Как оказалось, ждать публикации всем желающим приобщиться к очередному волшебному произведению не придется, так как автор будет постепенно выкладывать главы на специальном сайте - по одной (или даже по нескольку сразу) каждый будний день между 26 мая и 10 июля.

Такой формат ознакомления с новой работой вполне приемлем, так как изначально это произведение задумывалось как книга, которую родители смогут читать вслух детям - и именно такая домашняя практика невольно отложила отпечаток на ее структуру, призналась писательница. По ее мнению, ребенок семи-девяти лет вполне может прочитать ее самостоятельно.

Сама Роулинг называет свое произведение "историей о правде и злоупотреблении властью" и делает оговорку, что сама идея возникла у нее более десяти лет назад. Описанное не является откликом на события, которые происходят в мире в настоящее время, просто существуют особые темы - вне времени и пространства.

Она начала писать сказочную повесть еще во время работы над Гарри Поттером - в промежутках между созданием книг серии - и изначально намеревалась опубликовать ее после выхода "Гарри Поттера и даров смерти". Однако потом ей захотелось сделать перерыв, что в итоге привело к долгому молчанию, результатом которого стала публикация двух книг - "Случайной вакансии" в 2011 году и "Зова кукушки" от имени вымышленного писателя Роберта Гэлбрейта в 2013-м.

Писательнице хотелось на время оставить детскую литературу - и "Икабог" отправился на чердак, где благополучно пролежал целое десятилетие. Спустя некоторое время Роулинг и вовсе свыклась с мыслью, что этот плод ее трудов - не более чем приятное воспоминание, так как история читалась в семейном кругу, младшим детям.

Но несколько недель назад, за ужином, ей пришла мысль бесплатно опубликовать повесть - на радость всем юным читателям, томящимся в четырех стенах. Ее собственные дети, успевшие за истекшие годы подрасти, обрадовались решению матери и вытащили пыльную коробку с рукописью.

Неожиданно для себя Джоан погрузилась в вымышленный мир, возврата к которому, как ей долгое время казалось, нет. Она принялась работать над завершением книги и снова начала читать главы членам семьи по вечерам. Реакция собственных детей очень тронула Роулинг, это стало чуть ли не самым удивительным опытом за всю ее писательскую карьеру - они рассказали о том, что помнят, и попросили включить в финальную версию особенно понравившиеся им подробности. И ей не оставалось ничего другого, кроме как повиноваться.

В печатном виде "Икабог" увидит свет в ноябре 2020 года, тогда же станет доступна электронная версия и аудиокнига, а вскоре после этого начнется работа над переводом. И тут многих поджидает очередной сюрприз. Роулинг особо отметила, что очень бы хотела привлечь детей, уставших от самоизоляции, к работе над иллюстрациями для каждой главы.

Некоторые общие рекомендации будут размещены на сайте, посвященном повести, но ими не следует ограничиваться - нужно дать волю своему воображению и приложить усилия для передачи увиденного внутренним взором на бумаге, выбор вовсе не обязательно падет на работы с совершенной техникой. Кроме того, в финальной версии книги планируется равномерно представить все регионы мира, поэтому издателям будет необходимо отобрать самые лучшие работы, созданные лицами, проживающими на той или иной территории.

Сама Роулинг не будет принимать участие в отборе рисунков, но если родители выложат работы своих чад в Twitter под хэштегом #TheIckabog, это даст ей возможность узнать о них, написать комментарий и поделиться увиденным на своей странице. Она также высказала пожелание о том, чтобы все доходы от публикации сказочной повести были направлены на помощь тем, кто в наибольшей степени пострадал от пандемии COVID-19.