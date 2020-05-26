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26.05.2020 15:17
Рубрика: Спорт

Дзюба назвал позорищем то, как "Локомотив" расстался с Семиным

Текст: Максим Домчев
Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал решение руководства "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В прямом эфире Instagram "Матч ТВ" он прокомментировал смену главного тренера в "Локомотиве".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"По мне, когда убирают Семина с такими формулировками - это позорище, - сказал Дзюба. - Когда я слышу, как руководство говорит, что в футболе не только результат главное, я в замешательстве. А что главное? Мало играет воспитанников? Да их там очень много. Не понимаю, как можно убрать сейчас одного из мэтров футбола и почему в России так относятся к легендарным заслуженным людям. Без почета, без прощания. Его убрали люди, которые понимают футбол не то что из самолета, а из космоса".

По мнению капитана сборной России, именно Семин не давал команде развалиться. Дзюба уверен, что после прихода Марко Николича команде будет трудно удержаться на лидирующих позициях.

"Локомотиву" будет очень трудно удержаться, потому что пришли люди, которым все равно на сам "Локомотив". Команда всегда боролась, достойно выступала, играла на равных с "Ювентусом", выигрывала чемпионство и Кубки. Если у них теперь направление всех продать и играть одной молодежью, то это бесполезно. Нужен сплав опытных ребят, которые умеют добиваться результата, и талантливой молодежи", - сказал он.

Контракт 73-летнего Семина с клубом истекает в конце мая. Ранее стало известно, его сменит 40-летний серб Марко Николич.

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