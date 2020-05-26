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26.05.2020 02:18
Рубрика: В мире

Эксперты озвучили экономический прогноз для Швеции

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, которые могут перерасти в мощный кризис. Об этом пишет Bloomberg.
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"Уровень безработицы в стране в апреле достиг 7,9%, что оказалось выше прогнозов. Важнейший вклад в ухудшение показателей в стране внесли сфера туризма и рестораны. И эта ситуация может усугубиться, а уровень безработицы вырасти до 17%, если в ближайшее время не увеличится спрос", - цитирует РИА Новости аналитика издания.

На этом фоне еще большее недовольство вызвала информация о намерении властей страны принять законопроект, который упростит для работодателя процедуру увольнения сотрудников. Швеция, которая отказалась от введения жестких ограничений из-за пандемии коронавируса, по мнению экспертов имеет только одно преимущество - экономику здесь не приходится запускать заново.

По последним данным, в Швеции зарегистрировано больше 34 тысяч случаев заражения COVID-19. По этому показателю страна опередила своих соседей - Данию, Норвегию и Финляндию.

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