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26.05.2020 12:45
Рубрика: Культура

Гитарист Брайан Мэй рассказал, как оказался на грани смерти

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

О своих злоключениях Брайан Мэй рассказал лишь спустя некоторое время после того, как выкарабкался из весьма серьезного инцидента. Только что стало известно: один из величайших гитаристов современности был недавно на грани смерти.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Прославленный музыкант рассказал о том, как обнаружил себя не просто нездоровым - но опасно больным. После того как он пережил "небольшой " инфаркт, врачи выявили у Брайана три заблокированные артерии. Оказалось, что 72-летний Брайарн Мэй был на грани смерти. Магнитно-резонансная томография показала, что у Брайана сильно сдавленный седалищный нерв. Музыкант признался, что, размышляя о случившимся, он пришел к выводу, что не иначе как тяжелая гитара, которую он носил на ремне через шею и плечо на протяжении 50 лет, могла стать причиной инфаркта.

Мэй рассказал, что его настоятельно убеждали согласиться на операцию на открытом сердце, но он предпочел другой вариант. Брайн Мэй принял совет имплантировать три стента, которые держат сосуды открытыми. Теперь, как говорит Мэй, его здоровье не вызывает опасений: "Я вышел из больницы с очень крепким сердцем, так что теперь, мне кажется, на ближайшее время я в хорошей форме".

Фото: twitter.com/RoyalMintUK
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Как признался Мэй, до возникшей проблемы с сердцем он не сомневался в своем хорошем здоровье: "Я продолжал ездить на велосипеде, у меня было здоровое питание, я не употреблял много жиров... Мы должны следить за собой, когда приближается осень жизни. И кажущееся нам здоровым сердце может обернуться нездоровым. Я бесконечно благодарен, что я могу продолжать жить".

Чтобы собрать средства для фонда Всемирной организации здравоохранения по борьбе с эпидемией COVID-19, группа Queen недавно выпустила новую версию прославленного, ставшего классикой хита "We Are The Champions". Эта песня именуется сегодня "You Are The Champions" ( "Вы - чемпионы" ). Запись этой песни была посвящена героической борьбе медиков с беспрецедентно тяжелой эпидемией.

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