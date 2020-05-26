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26.05.2020 14:37
Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит поправки о праве студентов преподавать в школах

Текст: Татьяна Замахина
Студентам педагогических вузов могут разрешить преподавать в школах до получения диплома. Такой законопроект Госдума рассмотрит на пленарном заседании 27 мая во втором чтении, при этом может принять его сразу и в третьем. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин объяснил, почему такой документ важен.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В феврале президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с общественностью в Череповце рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение этого законопроекта.

Документ прошел необходимую экспертизу, его обсудили с экспертным сообществом, сообщил спикер по итогам заседания Совета ГД. "Если депутаты сойдутся во мнении, что законопроект можно поддержать", то не исключено третье чтение, уточнил Володин.

Согласно инициативе правительства, студенты среднего профессионального и высшего образования смогут преподавать по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Порядок и условия установят Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруд.

Вячеслав Володин пояснил, что нововведения касаются студентов, которые окончили три курса, успешно сдали экзамены и хотят заранее начать работу по специальности. Также речь идет о праве студентов профильных вузов участвовать в преподавании дополнительных предметов или вести кружки и факультативы в школах по своей специальности после второго курса, отметил председатель Думы. Например, будущий программист сможет вести кружок по информатике или робототехнике, привел в пример спикер.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Не хватает учителей, особенно не хватает их в сельской местности, в небольших городках, - назвал он аргумент. - И это, конечно, возможность дополнительная по привлечению предметников для преподавания дисциплин в школе.

Не хватает, например, учителей иностранных языков, преподавателей по программированию, информатике, да и по ряду других специальностей "дефицит большой", рассказал Володин.

Спикер выразил надежду, что возможность преподавать у старшекурсников появится уже в этом году.

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