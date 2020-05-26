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26.05.2020 07:30
Рубрика: Легковые авто

Hyundai показал новый Santa Fe на тизере и назвала дату начал продаж

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai опубликовал первый тизер новой генерации Santa Fe. До европейских дилеров модель доберётся уже в сентябре 2020 года. Больше подробностей обещали рассказать в ближайшие недели.

Тем не менее, конкретика по новинке всё же есть. Новый Santa Fe создан "на совершенно новой платформе Hyundai третьего поколения", обеспечивающей улучшенный комфорт, управляемость и безопасность, и получит линейку электрифицированных силовых агрегатов, в которую войдут гибриды - "мягкий" со стартер-генератором и подзаряжаемый.

Фото: Борис Захаров
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На тизере компания продемонстрировала решётку Santa Fe нового поколения, растянувшуюся во весь фронт, и T-образные дневные ходовые огни, которые призваны, как говорят в Hyundai, сделать автомобиль безошибочно узнаваемым.

В России модель актуальной генерации представлена с бензиновыми моторами мощностью 188 и 249 л.с. и 200-сильным дизелем.

Во всех комплектациях автомобиль оснащён системой полного привода. Купить кроссовер можно начиная от 2 194 000 рублей.

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#Hyundai