В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъекте Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленные указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", следующие изменения:

1) в пункте 19:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"19. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области и применяющим вахтовый метод работы, метод сезонных работ дополнительно к требованиям, установленным настоящими Правилами:";

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории вахтового поселка, принимать решение об исключении контактов между поступающими (сменными) и убывающими работниками;";

2) дополнить подпунктом 191 следующего содержания:

"191. Руководителям медицинских организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области:

1) взять под личный контроль обязательное использование всеми медицинскими работниками, а также прочими работниками (при необходимости) средств индивидуальной защиты;

2) организовать обучение работников в области обеспечения соблюдения правил биологической безопасности при работе с пациентами, потенциально инфицированными новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, с внебольничной пневмонией, с признаками респираторного заболевания (ОРВИ), при проведении медицинского наблюдения за пациентами в режиме домашней изоляции, обсерваторах;

3) обеспечить ежедневный контроль за полнотой и своевременностью проведения профилактической и текущей дезинфекции в медицинской организации, гигиенической обработкой рук работников, использованием оборудования для обеззараживания воздуха;

4) обеспечивать проведение в приоритетном порядке лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19 медицинских работников - 1 раз в неделю, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, - немедленно;

5) рассмотреть возможность проведения профилактического лечения работников по показаниям с применением лекарственных препаратов, рекомендованных Министерством здравоохранения Российской Федерации;

6) исключить передвижение работников в стационарах медицинских организаций из одного структурного подразделения (отделения) в другое.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







