Российские клубы продолжают готовиться к возобновлению сезона. В одной из самых популярных команд страны - московском "Спартаке" - всего через несколько дней после выхода из карантина разразился скандал.

В эпицентре внимания оказался полузащитник Аяз Гулиев. Его перевели во вторую команду из-за конфликта с сербским специалистом Владом Чепзановичем, проводящим занятия вместо главного тренера Доменико Тедеско, который находится на обязательном карантине после возвращения из Европы.

По информации СМИ, Гулиев неоднократно подвергал сомнению указания Чепзановича, за что и был отстранен от тренировок. При этом Аяз не поехал в расположение "Спартака-2", куда его перевели "красно-белые": команда сейчас в отпуске из-за досрочного завершения сезона в первом дивизионе. Гулиев отправился домой и будет заниматься самостоятельно.

Надо сказать, что Аяз уже не в первый раз после перехода в "Спартак" в январе 2019 года попадает в неприятную историю. В апреле прошлого года футболист оказался участником дорожного конфликта. Направляясь на автомобиле на тренировку, Гулиев едва не проехал на красный свет: его машина слегка задела пешехода, с которым игрок вступил в конфликт и сломал ему нос. После того как спартаковец уже в полиции принес извинения оппоненту и пообещал при необходимости оплатить лечение, тот заявил, что не имеет никаких претензией. Впрочем, "красно-белые" мимо этого эпизода не прошли и перевели Аяза в дубль и применили к нему санкции.

После той истории Гулиев остался в "Спартаке", но надо полагать, что сейчас он может сменить команду. Еще до конфликта с Чепзановичем в СМИ просачивалась информация о готовности "красно-белых" отпустить хавбека в бесплатную аренду. Сообщалось об интересе к Аязу со стороны "Крыльев Советов" и "Тамбова".

Гулиев далеко не единственный футболист, который может сменить клубную прописку в ближайшее межсезонье. По всей видимости, серьезные изменения в составе будут у "Локомотива". Один из тех, кто с высокой долей вероятности покинет стан "железнодорожников", - Жоау Мариу.

Португалец перешел в московскую команду в конце лета прошлого года на правах аренды из миланского "Интера" с правом выкупа за 18 миллионов евро. По информации зарубежной прессы, предметный интерес к Мариу проявляет "Марсель". Французы уже обратились с этим вопросом в "Интер", с которым у чемпиона Европы-2016 есть действующий контракт до лета 2022 года.

Между тем комитет по маркетингу Российского футбольного союза (РФС) обсудил ребрендинг организации и смену названий лиг. Заседание прошло в формате видеоконференции.

Участники согласовали также предложенную стратегию, которая будет использована при реорганизации ПФЛ (третий по рангу дивизион чемпионата России). Кроме того, был принят в работу проект "Цифровой стадион" - медиаплатформа развлекательных онлайн-сервисов и медиаконтента, позволяющая погрузиться в атмосферу основных арен страны.

Тем временем авторитетный портал Squawka составил рейтинг сильнейших тренеров турнира начиная с 1992 года (в том году нынешнее соревнование пришло на смену Кубку чемпионов. - Прим. "РГ").

Гулиев ранее уже попадал в неприятную историю. В прошлом году игрок оказался участником дорожного конфликта, в ходе которого он сломал нос пешеходу

Лучшим был признан французский специалист Зинедин Зидан, с которым "Реал" выиграл три Лиги чемпионов подряд (2015/16, 2016/17, 2017/18). В топ-10 списка также вошли: Хосеп Гвардиола ("Барселона"-2008/09, 2010/11), Карло Анчелотти ("Милан"-2002/03, 2006/07, "Реал"-2013/14), Жозе Моуринью ("Порту"-2003/04, "Интер"-2009/10), Луи ван Гал ("Аякс"-1994/95), Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед"-1998/99, 2007/08), Юпп Хайнкес ("Реал"-1997/98, "Бавария"-2012/13), Висенте Дель Боске (1999/2000, 2001/02), Рафаэль Бенитес ("Ливерпуль"-2004/05) и Оттмар Хитцфельд ("Боруссия"-1996/97, "Бавария"-2000/01).