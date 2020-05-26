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26.05.2020 19:28
Рубрика: Спорт

"Спартак" на взводе

В московском клубе скандал: из-за конфликта с тренером в дубль отправлен полузащитник Аяз Гулиев
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8166)
Российские клубы продолжают готовиться к возобновлению сезона. В одной из самых популярных команд страны - московском "Спартаке" - всего через несколько дней после выхода из карантина разразился скандал.
Не исключено, что уже в следующее межсезонье Аяз Гулиев покинет "Спартак". Фото: Михаил Синицын Не исключено, что уже в следующее межсезонье Аяз Гулиев покинет "Спартак". Фото: Михаил Синицын
Не исключено, что уже в следующее межсезонье Аяз Гулиев покинет "Спартак". Фото: Михаил Синицын

В эпицентре внимания оказался полузащитник Аяз Гулиев. Его перевели во вторую команду из-за конфликта с сербским специалистом Владом Чепзановичем, проводящим занятия вместо главного тренера Доменико Тедеско, который находится на обязательном карантине после возвращения из Европы.

Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
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По информации СМИ, Гулиев неоднократно подвергал сомнению указания Чепзановича, за что и был отстранен от тренировок. При этом Аяз не поехал в расположение "Спартака-2", куда его перевели "красно-белые": команда сейчас в отпуске из-за досрочного завершения сезона в первом дивизионе. Гулиев отправился домой и будет заниматься самостоятельно.

Надо сказать, что Аяз уже не в первый раз после перехода в "Спартак" в январе 2019 года попадает в неприятную историю. В апреле прошлого года футболист оказался участником дорожного конфликта. Направляясь на автомобиле на тренировку, Гулиев едва не проехал на красный свет: его машина слегка задела пешехода, с которым игрок вступил в конфликт и сломал ему нос. После того как спартаковец уже в полиции принес извинения оппоненту и пообещал при необходимости оплатить лечение, тот заявил, что не имеет никаких претензией. Впрочем, "красно-белые" мимо этого эпизода не прошли и перевели Аяза в дубль и применили к нему санкции.

После той истории Гулиев остался в "Спартаке", но надо полагать, что сейчас он может сменить команду. Еще до конфликта с Чепзановичем в СМИ просачивалась информация о готовности "красно-белых" отпустить хавбека в бесплатную аренду. Сообщалось об интересе к Аязу со стороны "Крыльев Советов" и "Тамбова".

Гулиев далеко не единственный футболист, который может сменить клубную прописку в ближайшее межсезонье. По всей видимости, серьезные изменения в составе будут у "Локомотива". Один из тех, кто с высокой долей вероятности покинет стан "железнодорожников", - Жоау Мариу.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Португалец перешел в московскую команду в конце лета прошлого года на правах аренды из миланского "Интера" с правом выкупа за 18 миллионов евро. По информации зарубежной прессы, предметный интерес к Мариу проявляет "Марсель". Французы уже обратились с этим вопросом в "Интер", с которым у чемпиона Европы-2016 есть действующий контракт до лета 2022 года.

Между тем комитет по маркетингу Российского футбольного союза (РФС) обсудил ребрендинг организации и смену названий лиг. Заседание прошло в формате видеоконференции.

Участники согласовали также предложенную стратегию, которая будет использована при реорганизации ПФЛ (третий по рангу дивизион чемпионата России). Кроме того, был принят в работу проект "Цифровой стадион" - медиаплатформа развлекательных онлайн-сервисов и медиаконтента, позволяющая погрузиться в атмосферу основных арен страны.

Тем временем авторитетный портал Squawka составил рейтинг сильнейших тренеров турнира начиная с 1992 года (в том году нынешнее соревнование пришло на смену Кубку чемпионов. - Прим. "РГ").

Гулиев ранее уже попадал в неприятную историю. В прошлом году игрок оказался участником дорожного конфликта, в ходе которого он сломал нос пешеходу

Лучшим был признан французский специалист Зинедин Зидан, с которым "Реал" выиграл три Лиги чемпионов подряд (2015/16, 2016/17, 2017/18). В топ-10 списка также вошли: Хосеп Гвардиола ("Барселона"-2008/09, 2010/11), Карло Анчелотти ("Милан"-2002/03, 2006/07, "Реал"-2013/14), Жозе Моуринью ("Порту"-2003/04, "Интер"-2009/10), Луи ван Гал ("Аякс"-1994/95), Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед"-1998/99, 2007/08), Юпп Хайнкес ("Реал"-1997/98, "Бавария"-2012/13), Висенте Дель Боске (1999/2000, 2001/02), Рафаэль Бенитес ("Ливерпуль"-2004/05) и Оттмар Хитцфельд ("Боруссия"-1996/97, "Бавария"-2000/01).

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