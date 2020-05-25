Московский "Спартак" возобновил тренировки

"Красно-белые" объявили о начале тренировочного процесса на базе в подмосковной Тарасовке. Сделано это было в тот день, когда постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева возобновили работу спортивные объекты в регионе. База спартаковцев была приведена в соответствие с требованиями Роспотребнадзора и получила необходимое разрешение со стороны правительства Московской области для проведения сборов согласно заявленным стандартам.

Ближайшие несколько недель футболисты "Спартака" будут жить и готовиться к рестарту сезона в Тарасовке. В их число входит, в том числе, Александр Соболев, подписавший недавно полноценный контракт со столичным клубом.

На самоизоляции находится заболевший коронавирусом полузащитник Зелимхан Бакаев. Сегодня обследование пройдет уже переболевший COVID-19 Роман Зобнин, после чего он сможет приступить к работе в общей группе.

Тренерский штаб "Спартака" в лице главного тренера Доменико Тедеско и его помощников (Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки), а также игроков Гуса Тиля, Алекса Крала, Джордана Ларссона и Самуэля Жиго, вернувшихся из Европы, прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило у них следов коронавирусной инфекции. Всем им предстоит пройти самоизоляцию на базе в отдельном корпусе. Они не будут пересекаться с остальной командой две недели. На это время вести занятия будет тренер по физподготовке Владимир Чепзанович.

Единственный из легионеров, кто не вернулся в Москву, - это Андре Шюррле. Ранее стало известно, что "Спартак" не собирается выкупать его трансфер у дортмундской "Боруссии", с которой у немца есть действующий контракт. По информации зарубежных СМИ, "красно-белые" могли приобрести Шюррле за семь миллионов евро.

Тем временем стало известно, что лучший бомбардир "Оренбурга" в нынешнем сезоне Джордже Деспотович сменит команду. Серб попрощался с российским клубом на своей странице в одной из социальных сетей. Скорее всего, Деспотович продолжит карьеру в "Трабзонспоре".