Какие страны могут стать этим летом ловушкой для российских туристов

Напомним, что еще в конце марта российское правительство предостерегало граждан от заграничных путешествий, однако немало туристов стремились все же улететь по оплаченным путевкам. Сейчас ситуация зеркальная: границы еще не открылись, МИД и Минтранс продолжают вывозить тысячи "застрявших" соотечественников из разных точек земного шара, но многие уже думают о том, куда отправиться на отдых. "РГ" напоминает, какие популярные курорты оказались "ловушками" для туристов.

Классический пример - Таиланд. Во второй половине марта, когда многие страны уже начали закрываться, популярнейшие курорты азиатского королевства продолжали зазывать путешественников со всего света. Тайский премьер Прают Чан-Оча уверял, что никакого режима ЧП здесь вводить не будут, однако 26 марта это все же произошло. Тысячи иностранцев разом оказались на райских островах почти нелегалами - с истекающим сроком действия виз и ко всему прочему без продуктов и даже возможности выйти на пляж из-за строгих правил карантина. Некоторые были и вовсе выселены из гостиниц. Вывозные рейсы из Бангкока и других городов Таиланда в РФ продолжаются по сей день.

Во второй половине марта 1800 российских граждан застряли в Черногории. Сразу несколько авиакомпаний готовы были отправить за ними борты, однако Подгорица выставила Москве негласный ультиматум. По данным ТАСС, речь шла о том, чтобы российская сторона бесплатно вывезла в Тиват около полусотни черногорцев, которые даже не были собраны в одном месте. Между тем российские туристы остались без воды, еды, крыши над головой и жизненно важных лекарств.

"Это должно стать для всех уроком, как в сложный момент для всего мира, гуманитарный момент страна себя ведет безответственно. Не как государство, а как какое-то образование. Это должно стать примером того, как действовать нельзя, - заявила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - То, что позволяет себе Черногория, переходит все пределы".

В Черногории российские туристы уже один раз становились "заложниками" местных властей

Только после длительных переговоров удалось организовать несколько вывозных рейсов для россиян.

Не менее драматичными оказались истории малочисленных туристических групп, находившихся в разгар пандемии в экзотических уголках планеты. Самой нашумевшей оказалась эпопея двухмесячного "заточения" примерно двух десятков наших граждан на тихоокеанском острове Фиджи, которая благополучно завершилась буквально на днях. В конце апреля на Бали и в Таиланд вылетел самолет авиакомпании Utair, который готов был забрать и "фиджийцев". По решению властей Ханты-Мансийского автономного округа, которые непосредственно участвовали в организации рейса, его было решено сделать бесплатным для пассажиров. "На борт были взяты 6 экипажей, чтобы без ночевок совершить марш-бросок до двух азиатских стран и сделать дополнительный крюк на Фиджи! И вот... Когда борт уже прибыл в Азию и был готов взять курс на Фиджи, в последний момент местные власти отказали в разрешении на полет, ссылаясь на невозможность отмены вызванных коронавирусом карантинных мер", - не скрывали разочарования в российском МИДе.

На Смоленской площади признают: счастливый финал этой истории в итоге стал возможен благодаря не только упорной и неравнодушной работе команды профессионалов, но и благополучному стечению обстоятельств, и даже в каком-то смысле чуду, которого могло и не быть. "Все эти схемы зависели от миллиона обстоятельств, которые должны были сложиться все до единого: визы, транзиты, стыковки, встречи, финансы. Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян", - сообщила Захарова.