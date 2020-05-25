Премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан России пока воздержаться от заграничных поездок, в том числе на отдых. Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране, считает глава кабмина.

Лето - традиционная пора отдыха большинства россиян, и на новостях из других стран о постепенном снятии ограничений и открытии пляжей кто-то уже мог задуматься об отпуске за рубежом.

Михаил Мишустин попросил всех не торопиться. Всемирная организация здравоохранения все еще считает риск дальнейшего развития пандемии слишком высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки, обратил он внимание на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и отдыхающим никто не гарантирует защиту от заражения.

Признавая определенный успех в борьбе с заболеванием, важно помнить, что в Россию оно пришло из-за границы, и в правительстве считают целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж.

- За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье, не подвергать опасности своих близких, а также избежать возможных трудностей с возвращением на родину, - заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер-министр попросил учитывать это при планировании путешествий, а тем, кто все-таки хочет куда-то поехать на отдых, посоветовал для этого Россию. "Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране", - уверен Михаил Мишустин.

С 1 июня во многих регионах возобновят работу санатории с медицинской лицензией, а при благоприятной эпидемиологической обстановке на следующем этапе ослабления ограничительных мер можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме.

Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию

Премьер-министр также решил проверить еще раз, как производятся стимулирующие выплаты медицинским работникам, непосредственно помогающим больным COVID-19. "Мы видим положительную динамику, - отметил Михаил Мишустин. - Активно идут выплаты за май. Правительство контролирует этот вопрос, чтобы президентские выплаты в полном объеме дошли до всех, кому они положены - врачам, медицинскому персоналу и водителям "скорой помощи".

В регионах Российской Федерации завершены стимулирующие выплаты за апрель более чем 153 тысячам медицинским работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Средства доведены и до 15 тысяч их коллег из федеральных учреждений, также привлеченных к работе с пациентами.

Начались выплаты за май. "Министерство здравоохранения, контактируя с казначейством в вопросе объемов выплат, доведенных до каждой медицинской организации, в том числе имеет информацию по конкретному перечислению физическим лицам денежных средств", - заверил глава минздрава.

Ведется работа по обращениям медиков, которые они могут подать через Единый портал госуслуг или по телефону "горячей линии" для прояснения ситуации с выплатами. Заявления рассматриваются медицинскими организациями и направляются в личные кабинеты губернаторов, пояснил Михаил Мурашко.

Уже рассмотрено 55 процентов обращений, остальные пока в работе. "20 процентов медицинских работников получили выплаты по результатам рассмотрений, - рассказал министр. - 14 процентов обращений - это спорные случаи, которые возникали. По ним также начисляются и производятся в понедельник - вторник выплаты. 51 процент случаев (от рассмотренных. - Прим. "РГ") не соответствовал условиям выплат - были даны разъяснения".

Общий объем стимулирующих выплат составил 10,7 миллиарда рублей, сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин. Только за прошлую неделю медработникам переведено 3,16 миллиарда.

"Все медицинские учреждения обеспечены финансовыми ресурсами в необходимом размере на выплаты за май, - заверил он. - С каждым из них заключены соответствующие соглашения. Объем соглашений на предоставление субсидий медицинским учреждениям составляет 20 миллиардов 849 миллионов рублей для производства президентских выплат".

Руку помощи правительство протянуло федеральным государственным учреждениям из наиболее пострадавших отраслей экономики. В период простоя им разрешено использовать субсидии, полученные для выполнения государственного задания, на разного рода обязательные выплаты.

"Прежде всего, конечно же, это заработная плата, а также на налоги, сборы, страховые взносы, оплату коммунальных услуг и содержание имущества", - подчеркнул премьер-министр на оперативном совещании со своими заместителями.

Эта возможность будет предоставлена вне зависимости от объема выполненных работ по государственному заданию.

В результате государственные учреждения смогут обеспечить своим сотрудникам стабильный доход в это непростое время, полагает глава кабинета министров.

Между тем

Для обеспечения энергетической безопасности и стабильности на внутреннем рынке топлива кабинет министров ввел временный запрет на ввоз в страну бензина, дизельного топлива, авиакеросина, судового топлива и газойля. Ограничение будет действовать до 1 октября. Министерства при необходимости смогут до 15 июля внести предложения по изменению срока такой меры.