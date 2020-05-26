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26 мая 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 26 мая 2020 года № 336 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 19 мая 2020 года № 313"О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 19 мая 2020 года № 313 "О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" к зоне 1, разрешать, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующих муниципальных районах, одиночные, семейные посещения территорий общественных кладбищ, расположенных на территориях соответствующих муниципальных районов, кроме посещений в выходные дни, нерабочие праздничные дни, дни религиозных праздников, с соблюдением всех необходимых санитарно- эпидемиологических требований по поддержанию мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

в пункте 2 слова "муниципальных районов" заменить словами "муниципальных районов (городского округа)".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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