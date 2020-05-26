До определенного момента считалось, что, какая бы риторика ни звучала, есть область, где без изрядной доли осторожности никак. Это так называемая стратегическая стабильность, все, что касается военно-политических отношений двух ядерных сверхдержав. В разные времена - от пика противостояния холодной войны до неразберихи после ее окончания - дипломаты, военные и политики по обе стороны прежнего противостояния ответственно подходили к необходимости взаимопонимания. Но и здесь происходят перемены.
Новый замгоссекретаря по контролю над вооружениями и спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли пообещал довести Россию и Китай до состояния "забвения" в случае новой гонки вооружений. Судя по приводимой цитате, а она из его презентации для одного из вашингтонских аналитических центров, дипломат имел в виду все-таки не "радиоактивную пыль", а финансовое разорение Москвы и Пекина за счет раздувания оборонных трат. Среди республиканцев в Америке бытует легенда, что именно рейгановское взвинчивание оборонных расходов довело Советский Союз до разорения и заставило пойти на перестройку. На следующий день после этого яркого высказывания президент объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Остается один пока еще действующий документ - соглашение 2010 года о сокращении наступательных вооружений (СНВ), он официально истекает в начале следующего года.
Тот самый господин Биллингсли, назначенный две недели назад, хочет обсудить с российскими коллегами судьбу договора на предмет его продления. Но позиция администрации Трампа еще с того времени, как помощником по национальной безопасности был Джон Болтон, последовательна: соглашения по контролю над вооружениями в том виде, как они готовились и подписывались с 60-х годов прошлого века, устарели. Мир изменился кардинально, обсуждать стратегические и ядерные вопросы на двоих нет смысла. Давайте привлекать Китай, можно и другие ядерные державы.
Трудно спорить с тем, что ситуация очень изменилась. И принципы, которые были заложены в предшествующую эпоху, нуждаются в корректировке. Вопрос в том, как это делать. В процессе экспертного обсуждения с вовлечением заинтересованных сторон либо посредством того, что договоренности аннулируются, а по поводу возможных новых сразу выдвигаются предварительные условия. В идеале следовало бы идти первым путем, однако на практике, признаем и это, так не бывает. Любая серьезная сделка по взаимному сдерживанию - продукт определенного соотношения сил и четкого восприятия угроз. Именно эти два фактора подвигли в свое время СССР и США начать переговоры в сфере контроля над вооружениями.
Российская сторона, как и немалая часть американских специалистов, исходит из того, что, несмотря на грандиозные изменения мирового ландшафта, российско-американский паритет и способность к взаимному ядерному уничтожению имеют место. А значит, прежнюю систему стоит поддерживать, хотя без учета новых факторов и не обойтись. Но это следующий этап, пока же сохранить, что есть. Однако администрация Трампа придерживается точки зрения, что, во-первых, вся эта тематика вообще не столь приоритетна, как когда-то (отпечаток личности самого президента, которому ракетно-ядерные дела малоинтересны), во-вторых, если уж этим заниматься, то прежде всего имея в качестве визави Китай. Неважно, что у КНР пока кратно меньший арсенал, главное, что именно Пекин рассматривается как основной и долговременный соперник. И следующее противостояние будет именно с ним, а не с Россией.
Россия, которая действительно не собирается соперничать с США за мировое влияние, сохраняет при этом физическую способность уничтожить Америку. И не принимать это во внимание Вашингтон не может, хотя вся политическая, а постепенно и военная машина перенастраивается на противостояние Пекину. Отсюда и идея увязать все вместе и вести переговоры с Россией и Китаем одновременно. Как замечают эксперты, такое могло бы иметь смысл, но это совершенно другие условия и переговоры, которые потребуют много сил и времени. И резонно пока сохранить остающееся (тем более что в случае СНВ для этого не нужно практически ничего), постепенно вырабатывая новые подходы. Но ждать Белый дом не хочет. На фоне нарастающей напряженности с Пекином расширяется пространство вакуума и с Москвой. Вашингтон избавляется от соглашений, которые в свое время сам активно и продвигал - и РСМД, и ныне отмененный ДОН вызывали мало энтузиазма среди отечественных военных и части дипломатов в 1980-е - начале 1990-х годов, поскольку рассматривались как избыточные уступки. Но теперь в США настолько поверили в новую эпоху, что избавляются от собственных достижений эпохи предыдущей. Кажется, рановато.