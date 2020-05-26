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Рубрика: Власть

Вакуум и самоуверенность

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8166)
За три с половиной года президентства Дональд Трамп наконец сформировал целостный кабинет единомышленников в сфере национальной безопасности. Теперь его окружают люди лояльные и исполнительные, разделяющие взгляды президента либо как минимум не противоречащие им. Ну и к стилю американской дипломатии все уже привыкли - он безапелляционный в манере самого главы государства.

До определенного момента считалось, что, какая бы риторика ни звучала, есть область, где без изрядной доли осторожности никак. Это так называемая стратегическая стабильность, все, что касается военно-политических отношений двух ядерных сверхдержав. В разные времена - от пика противостояния холодной войны до неразберихи после ее окончания - дипломаты, военные и политики по обе стороны прежнего противостояния ответственно подходили к необходимости взаимопонимания. Но и здесь происходят перемены.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Новый замгоссекретаря по контролю над вооружениями и спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли пообещал довести Россию и Китай до состояния "забвения" в случае новой гонки вооружений. Судя по приводимой цитате, а она из его презентации для одного из вашингтонских аналитических центров, дипломат имел в виду все-таки не "радиоактивную пыль", а финансовое разорение Москвы и Пекина за счет раздувания оборонных трат. Среди республиканцев в Америке бытует легенда, что именно рейгановское взвинчивание оборонных расходов довело Советский Союз до разорения и заставило пойти на перестройку. На следующий день после этого яркого высказывания президент объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Остается один пока еще действующий документ - соглашение 2010 года о сокращении наступательных вооружений (СНВ), он официально истекает в начале следующего года.

Вашингтон избавляется от соглашений, которые в свое время сам активно и продвигал

Тот самый господин Биллингсли, назначенный две недели назад, хочет обсудить с российскими коллегами судьбу договора на предмет его продления. Но позиция администрации Трампа еще с того времени, как помощником по национальной безопасности был Джон Болтон, последовательна: соглашения по контролю над вооружениями в том виде, как они готовились и подписывались с 60-х годов прошлого века, устарели. Мир изменился кардинально, обсуждать стратегические и ядерные вопросы на двоих нет смысла. Давайте привлекать Китай, можно и другие ядерные державы.

Трудно спорить с тем, что ситуация очень изменилась. И принципы, которые были заложены в предшествующую эпоху, нуждаются в корректировке. Вопрос в том, как это делать. В процессе экспертного обсуждения с вовлечением заинтересованных сторон либо посредством того, что договоренности аннулируются, а по поводу возможных новых сразу выдвигаются предварительные условия. В идеале следовало бы идти первым путем, однако на практике, признаем и это, так не бывает. Любая серьезная сделка по взаимному сдерживанию - продукт определенного соотношения сил и четкого восприятия угроз. Именно эти два фактора подвигли в свое время СССР и США начать переговоры в сфере контроля над вооружениями.

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
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Российская сторона, как и немалая часть американских специалистов, исходит из того, что, несмотря на грандиозные изменения мирового ландшафта, российско-американский паритет и способность к взаимному ядерному уничтожению имеют место. А значит, прежнюю систему стоит поддерживать, хотя без учета новых факторов и не обойтись. Но это следующий этап, пока же сохранить, что есть. Однако администрация Трампа придерживается точки зрения, что, во-первых, вся эта тематика вообще не столь приоритетна, как когда-то (отпечаток личности самого президента, которому ракетно-ядерные дела малоинтересны), во-вторых, если уж этим заниматься, то прежде всего имея в качестве визави Китай. Неважно, что у КНР пока кратно меньший арсенал, главное, что именно Пекин рассматривается как основной и долговременный соперник. И следующее противостояние будет именно с ним, а не с Россией.

В США именно Пекин рассматривается как основной и долговременный соперник

Россия, которая действительно не собирается соперничать с США за мировое влияние, сохраняет при этом физическую способность уничтожить Америку. И не принимать это во внимание Вашингтон не может, хотя вся политическая, а постепенно и военная машина перенастраивается на противостояние Пекину. Отсюда и идея увязать все вместе и вести переговоры с Россией и Китаем одновременно. Как замечают эксперты, такое могло бы иметь смысл, но это совершенно другие условия и переговоры, которые потребуют много сил и времени. И резонно пока сохранить остающееся (тем более что в случае СНВ для этого не нужно практически ничего), постепенно вырабатывая новые подходы. Но ждать Белый дом не хочет. На фоне нарастающей напряженности с Пекином расширяется пространство вакуума и с Москвой. Вашингтон избавляется от соглашений, которые в свое время сам активно и продвигал - и РСМД, и ныне отмененный ДОН вызывали мало энтузиазма среди отечественных военных и части дипломатов в 1980-е - начале 1990-х годов, поскольку рассматривались как избыточные уступки. Но теперь в США настолько поверили в новую эпоху, что избавляются от собственных достижений эпохи предыдущей. Кажется, рановато.

Власть Позиция Колонка Федора Лукьянова Дональд Трамп Россия и США

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