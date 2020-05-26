Мацуев, Абдразаков и Сладковский обсудили вызовы пандемии

Как музыканту не потерять форму в изоляции и сохранить дисциплину? Приживутся ли форматы виртуальных концертов? Каким будет возвращение в реальность и кто первым решится дать полноценный концерт? Об этом и многом другом поговорили Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев и Александр Сладковский, которые приняли участие в первой встрече "Музыканты на удаленке" дискуссионного онлайн-форума ArtSpacе.

Организатором проекта выступил Фонд поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова. В рамках форума пройдет 12 еженедельных встреч, объединенных общей темой: "Что потеряет и что приобретет культура после пандемии?".

В начале встречи модератор Юлиан Макаров решил выяснить, что хорошего произошло в жизни самых узнаваемых музыкантов в мире за два месяца изоляции. Известный бас Ильдар Абдразаков поделился радостной новостью - у него родился сын Амир. Из-за пандемии отменились выступления, и он счастливо провел это время с семьей. А еще он разучил новые песни и романсы, на которые в "обычной жизни" времени не хватает.

Пианист Денис Мацуев признался, что "заново познакомился со своей дочерью", потому что до сих пор ему ни разу не удавалось провести с ней столько времени. А еще он воспользовался передышкой, чтобы разучить новый материал. "Это особенное время для музыкантов, когда можно столько всего выучить, почитать, посмотреть, наладить, наконец, контакт с близкими", - воодушевленно рассказал он.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский настроил всех на философский лад, добавив, что изоляция - это еще и возможность заняться самосовершенствованием и "выйти из карантина просветленным".

От радостных новостей музыканты плавно перешли к тому, чем была наполнена профессиональная жизнь на карантине, а это и онлайн-выступления, и репетиции "на удаленке".

"Онлайн-выступление - это не то, нет чувства зала, нет энергетики. Ты играешь для бездушного компьютера и не знаешь, то ли сделать паузу, то ли поклониться, то ли продолжать петь. Нам жизненно необходимы живые зрители и настоящие аплодисменты, - рассказывает о своем опыте онлайн-выступлений Ильдар Абдразаков. - Можно проводить онлайн-встречи, совещания, даже давать мастер-классы, но выступать так очень сложно".

Денис Мацуев тоже вспомнил свой первый онлайн-концерт: "Я играл в стену. Понимал, что на меня смотрят тысячи, но играть без отдачи тяжело".

Затронул он еще один важный аспект жизни любого артиста - необходимость поддерживать форму. По словам Мацуева, для музыкантов, как и для спортсменов, это очень важно, но заставить себя что-то делать, когда нет ближайшей цели - соревнований или концерта, бывает непросто.

Александр Сладковский добавил, что и его музыканты нещадно страдают и теряют форму: "Они четко выполняют мои указания, но без реальных репетиций очень тяжело".

Отвечая на вопрос, есть ли будущее у онлайн-выступлений, музыканты сошлись в одном: главное, чтобы это не вошло в привычку. Но они согласились бы на подобные эксперименты не чаще одного раза в месяц. А пока все с нетерпением ждут возвращения к обычной жизни. Правда, пока не ясно, будет ли мир прежним?

"В прошлом году я сыграл более 250 концертов, а на сегодняшний день у меня уже отменилось 148. И речь идет уже о весне 2021 года. Туры, которые были с европейскими и американскими оркестрами, накрываются. Мы оказались в ситуации, в которой никогда раньше не были", - оценивает последствия изоляции Денис Мацуев и обращает внимание на еще одну серьезную проблему - на что музыканту жить во время карантина.

Если топ-артисты смогли накопить какую-то подушку безопасности, то что делать музыкантам-фрилансерам?

"Настало время трубить со всех трибун. Фрилансеры живут от концерта до концерта, и сейчас они попали в жуткое положение, - объясняет Денис Мацуев. - Есть, конечно, фонды, спонсоры, государственные гранты, но проблема в том, как понять, кого включить в список, а кого нет. Мой фонд патронирует тысячи молодых талантливых музыкантов, а кто поможет возрастным музыкантам? Мы не имеем права о них забывать".

Единственный выход, по мнению музыкантов, - возобновление выступлений. И уже появляются первые обнадеживающие новости. Так, Венский концертный зал Музикферайн начинает программу "настоящих" концертов уже в июне. В зал, правда, пустят всего 1000 зрителей, чтобы обеспечить социальную дистанцию, буфеты будут закрыты, а антракты отменены.

"Музыканты оркестра не смогут сидеть на расстоянии - это исключено. У оркестра своя строгая рассадка, нарушать ее нельзя, на сцене важно чувство локтя", - размышляет о возможности выступления своего оркестра Александр Сладковский.

"С одной стороны, хорошо хоть так. А с другой - это же маразм: если зрителей сажать в шахматном порядке, то зал будет заполнен всего лишь на треть. А разве в метро или самолете кто-то соблюдает шахматный порядок? - спрашивает Мацуев. - Я много общаюсь с директорами театров и организаторами фестивалей, и они все рассчитывают, что летом пандемия пойдет на спад и можно будет организовывать больше концертов open-air".

Дениса поддержали и Абдразаков, и Сладковский. По их мнению, летние концерты на открытом воздухе смогут стать настоящим спасением для музыкантов. Всегда можно сделать сцену чуть больше и зрителей рассадить на безопасном расстоянии.

Денис Мацуев решительно настроен использовать летнее время для выступлений. "Мы обязательно поедем в регионы, и это для всех будет как глоток свежего воздуха. А 4 сентября мы непременно откроем наш фестиваль "Звезды на Байкале" в Иркутске", - заявил он.

А уже в июне Денис Мацуев выступит в Берлине вместе с Берлинским филармоническим оркестром. Концерт, посвященный памяти маэстро Мариса Янсона, состоится 19-20 июня в Digital Concert Hall. "Мы решили, что сыграем Первый концерт для фортепиано и трубы со струнным оркестром Дмитрия Шостаковича без дирижера. Это будет посвящение дорогому Марису", - пояснил Мацуев.

В ближайших планах Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан - вернуться к полноценным репетициям уже в июле. "30 августа, в День республики Казахстан, оркестр по традиции сыграет у стен казанского Кремля", - анонсировал ближайшее выступление Александр Сладковский и добавил, что для него, как руководителя, важно, чтобы все музыканты были здоровы, поэтому они будут строго следовать всем рекомендациям.