Минфин отчитался о переводе денежных средств на пособия семьям с детьми

Из них 197,2 млрд рублей будут направлены на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Приём заявлений уже ведется. Так, сегодня за пособием обратились семьи, в которых в общей сложности воспитывается 14,5 млн детей. По данным Минфина, мера поддержки должна охватить не менее 19 млн детей. Выплата в размере 10 тыс. рублей предоставляется на каждого ребенка, который родился в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года, не зависит от дохода семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки. Оформить её можно до 1 октября 2020 года, подав заявление на портале Госуслуг.

Еще 24,9 млрд рублей перечислены в Пенсионный фонд на выплаты семьям с детьми до трех лет в связи с тем, что расширен перечень получателей этого пособия. Ранее на него могли рассчитывать только семьи, получившие право на материнский капитал, который до 1 января 2020 года выдавался при рождении второго ребенка.

После снятия ограничений выплата полагается всем родителям, дети которых родились с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно (всего 1,6 млн. детей). Она не зависит от дохода семьи, не облагается налогами, не учитывается при назначении других мер поддержки и выплачивается на каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста. Сумма выплаты составляет 5 тысяч рублей. Она назначается на три месяца (с апреля по июнь). То есть общая сумма пособия составит 15 тыс. рублей, и оформить его можно до 1 октября. Деньги выплатят за предыдущие месяцы при условии, что право на пособие у семьи возникло до 1 июля.