На выплату детям от 3 до 7 лет подано 850 тысяч заявлений

Данная услуга предназначена для семей со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума. Выплаты будут производиться ежемесячно по достижению ребенком 7 лет включительно. Если в такой семье несколько детей соответствующего возраста, то пособие будет назначено на каждого ребенка.

"Все делается абсолютно быстро, просто, удобно - за несколько минут оформляется заявление, указываются реквизиты банковского счета, и деньги после рассмотрения заявки поступают на счет заявителя", - рассказал министр.

Также Максут Шадаев подвел предварительные итоги и по работе других сервисов, которые были запущены на портале госуслуг для поддержки населения в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По выплатам на детей от 0 до 3 лет, по словам министра, подано 2,8 млн заявлений. По выплатам на детей от 3 до 16 лет - более 10 млн заявлений на 15 млн детей.

"В тот момент, когда МФЦ закрыты и органы власти ограничивают личный прием граждан, возросла роль портала госуслуг как канала получения госуслуг в цифровом виде", - подчеркнул министр.