Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.05.2020 12:38
Рубрика: Легковые авто

Похорошела и подорожала: Volkswagen объявил цены на новую Jetta

Текст: Андрей Полухин
Продажи нового седана Volkswagen Jetta стартуют в России спустя почти полтора года после того, как продажи предыдущего поколения были завершены. Машина сильно изменилась за то время, пока отсутствовала на нашем рынке.
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Она стала крупнее (кузов растянули до 4702 мм), современнее (построена на модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя), оснащенные и, естественно, дороже. Если прежде цены на Jetta стартовали с отметки 1 129 000 рублей, то теперь дешевле 1 485 000 седан не купить.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Суд обязал Volkswagen выплатить владельцам дизелей компенсации

Всего на рынке будет представлено три комплектации с двумя разными силовыми установками. В линейке есть 110-сильный мотор MPI с 5-ступенчатой "механикой" и 6-диапазонным "автоматом", а также 150-сильный наддувный агрегат в паре только с автоматической трансмиссией.

Самая доступная Jetta оснащается светодиодными фарами ближнего и дальнего света с отдельными дневными ходовыми огнями, а также светодиодными задними фонарями. В салоне установлен кондиционер, радио Composition с дисплеем в 6,5 дюйма, многофункциональный руль и центральный подлокотник. Есть круиз-контроль, подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателей, атермальные стекла. Двигатель дополнительно защищен снизу.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В списке систем безопасности и помощи водителю электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовки (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа, функция автоматического удержания автомобиля на подъеме тормозной системой Hill Hold, адаптация для регионов с холодным климатом. С МКП такая машина продается за 1 485 000 рублей, с АКП - на 60 тысяч дороже.

В комплектации Respect появляются передние "противотуманки" с функцией статического бокового света, двухзонный климат-контроль, датчик дождя и парковки, система бесключевого доступа и запуска двигателя, обогрев руля. В салоне имеется атмосферная подсветка (10 цветов). Такие автомобили стоят 1 630 000 и 1 690 000 рублей в зависимости от выбора трансмиссии.

Фото: Андрей Полухин / РГ
Volkswagen начнет выпускать в России три новых автомобиля

Наконец, в версии Status колеса становятся 17-дюймовыми. Бамперы украшены хромированными элементами, светодиодные фары ближнего и дальнего света уже не рефлекторного, а проекционного типа. Сиденья обиты искусственной кожей, причем передние выполнены в спортивном стиле, а водительское регулируется электроникой. Сзади добавлен обогрев и центральный подлокотник. На центральной консоли появляется 8-дюймовый экран мультимедиа с навигатором и камерой заднего вида, приборная панель становится цифровой, а круиз-контроль - адаптивным. Топовые Jetta с "младшим" мотором оценили в 1 795 000 рублей, с более мощным - в 1 860 000 рублей.

Кроме того, имеются опциональные пакеты. В частности, покупатель может добавить систему распознавания усталости водителя с предупреждающим сигналом, выбор профиля движения ECO, ассистента управления головным светом Light Assist, панорамный люк с приводом и прочие опции.

#Volkswagen