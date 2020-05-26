Похорошела и подорожала: Volkswagen объявил цены на новую Jetta

Продажи нового седана Volkswagen Jetta стартуют в России спустя почти полтора года после того, как продажи предыдущего поколения были завершены. Машина сильно изменилась за то время, пока отсутствовала на нашем рынке.

Она стала крупнее (кузов растянули до 4702 мм), современнее (построена на модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя), оснащенные и, естественно, дороже. Если прежде цены на Jetta стартовали с отметки 1 129 000 рублей, то теперь дешевле 1 485 000 седан не купить.

Всего на рынке будет представлено три комплектации с двумя разными силовыми установками. В линейке есть 110-сильный мотор MPI с 5-ступенчатой "механикой" и 6-диапазонным "автоматом", а также 150-сильный наддувный агрегат в паре только с автоматической трансмиссией.

Самая доступная Jetta оснащается светодиодными фарами ближнего и дальнего света с отдельными дневными ходовыми огнями, а также светодиодными задними фонарями. В салоне установлен кондиционер, радио Composition с дисплеем в 6,5 дюйма, многофункциональный руль и центральный подлокотник. Есть круиз-контроль, подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателей, атермальные стекла. Двигатель дополнительно защищен снизу.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В списке систем безопасности и помощи водителю электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовки (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа, функция автоматического удержания автомобиля на подъеме тормозной системой Hill Hold, адаптация для регионов с холодным климатом. С МКП такая машина продается за 1 485 000 рублей, с АКП - на 60 тысяч дороже.

В комплектации Respect появляются передние "противотуманки" с функцией статического бокового света, двухзонный климат-контроль, датчик дождя и парковки, система бесключевого доступа и запуска двигателя, обогрев руля. В салоне имеется атмосферная подсветка (10 цветов). Такие автомобили стоят 1 630 000 и 1 690 000 рублей в зависимости от выбора трансмиссии.

Наконец, в версии Status колеса становятся 17-дюймовыми. Бамперы украшены хромированными элементами, светодиодные фары ближнего и дальнего света уже не рефлекторного, а проекционного типа. Сиденья обиты искусственной кожей, причем передние выполнены в спортивном стиле, а водительское регулируется электроникой. Сзади добавлен обогрев и центральный подлокотник. На центральной консоли появляется 8-дюймовый экран мультимедиа с навигатором и камерой заднего вида, приборная панель становится цифровой, а круиз-контроль - адаптивным. Топовые Jetta с "младшим" мотором оценили в 1 795 000 рублей, с более мощным - в 1 860 000 рублей.

Кроме того, имеются опциональные пакеты. В частности, покупатель может добавить систему распознавания усталости водителя с предупреждающим сигналом, выбор профиля движения ECO, ассистента управления головным светом Light Assist, панорамный люк с приводом и прочие опции.