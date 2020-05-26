Похорошела и подорожала: Volkswagen объявил цены на новую Jetta

Она стала крупнее (кузов растянули до 4702 мм), современнее (построена на модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя), оснащенные и, естественно, дороже. Если прежде цены на Jetta стартовали с отметки 1 129 000 рублей, то теперь дешевле 1 485 000 седан не купить.
Всего на рынке будет представлено три комплектации с двумя разными силовыми установками. В линейке есть 110-сильный мотор MPI с 5-ступенчатой "механикой" и 6-диапазонным "автоматом", а также 150-сильный наддувный агрегат в паре только с автоматической трансмиссией.
Самая доступная Jetta оснащается светодиодными фарами ближнего и дальнего света с отдельными дневными ходовыми огнями, а также светодиодными задними фонарями. В салоне установлен кондиционер, радио Composition с дисплеем в 6,5 дюйма, многофункциональный руль и центральный подлокотник. Есть круиз-контроль, подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателей, атермальные стекла. Двигатель дополнительно защищен снизу.
В списке систем безопасности и помощи водителю электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовки (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа, функция автоматического удержания автомобиля на подъеме тормозной системой Hill Hold, адаптация для регионов с холодным климатом. С МКП такая машина продается за 1 485 000 рублей, с АКП - на 60 тысяч дороже.
В комплектации Respect появляются передние "противотуманки" с функцией статического бокового света, двухзонный климат-контроль, датчик дождя и парковки, система бесключевого доступа и запуска двигателя, обогрев руля. В салоне имеется атмосферная подсветка (10 цветов). Такие автомобили стоят 1 630 000 и 1 690 000 рублей в зависимости от выбора трансмиссии.
Наконец, в версии Status колеса становятся 17-дюймовыми. Бамперы украшены хромированными элементами, светодиодные фары ближнего и дальнего света уже не рефлекторного, а проекционного типа. Сиденья обиты искусственной кожей, причем передние выполнены в спортивном стиле, а водительское регулируется электроникой. Сзади добавлен обогрев и центральный подлокотник. На центральной консоли появляется 8-дюймовый экран мультимедиа с навигатором и камерой заднего вида, приборная панель становится цифровой, а круиз-контроль - адаптивным. Топовые Jetta с "младшим" мотором оценили в 1 795 000 рублей, с более мощным - в 1 860 000 рублей.
Кроме того, имеются опциональные пакеты. В частности, покупатель может добавить систему распознавания усталости водителя с предупреждающим сигналом, выбор профиля движения ECO, ассистента управления головным светом Light Assist, панорамный люк с приводом и прочие опции.