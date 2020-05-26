Польша начала получать газ реверсом из Германии

Сегодня же 26 мая были остановлены поставки из России по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польши. Варшава не раз заявляла, что хочет диверсифицировать поставки энергоресурсов и освободиться от газовой зависимости от России, поэтому продлять контракты с "Газпромом" не будет. Пикантность же сложившейся ситуации в том, что с большой долей вероятности, сейчас Польша получает российский газ, поставляемый в Германию по "Северному потоку".

Стоит отметить, что Польша не настолько зависима от российского газа, как многие другие страны ЕС. Доля генерации электричества на газе в стране сравнительно невелика. А вот доля угля - более 80%. В 2018 году Польша купила за границей 20 млн тонн угля, из которых почти 13,5 млн тонн было импортировано из России. В 2019 объем закупок угля в России только государственными компаниями составил 9 млн тонн.

Долгосрочный 25-летний контракт "Газпрома" с Польшей на прокачку газа по этому маршруту истек 17 мая. Польская сторона в дальнейшем решила распределять мощности газопровода через систему ежедневных аукционов.

По мнению экспертов, прокачка газа по маршруту "Ямал-Европа" приостановлена на фоне переизбытка предложения газа на рынке Европы. Через некоторое время она будет возобновлена, поскольку уже известно, что на июнь забронировано 94% мощностей газопровода.

На третий квартал 2020 года, период сезонного роста спроса на газ перед зимой, мощности "Ямал-Европа" уже зарезервированы на 80%. Польская компания Gaz System не разглашает имена победителей аукционов, но, по мнению экспертов, единственным их участником был "Газпром".