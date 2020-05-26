Постпред РФ напомнил о десятках операций США по смене режимов

Соединенные Штаты почти помешались на "вмешательстве" России в американские выборы. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

При этом он напомнил, что в годы холодной войны Вашингтон осуществил десятки операций по смене неугодных режимов. По данным, западных аналитиков, в тот период США провели 64 тайных и шесть неприкрытых операций по смене режимов. "Вот уж действительно "в своем глазу бревна не замечают", - написал Ульянов в Twitter.

Москва неоднократно отвергала обвинения во "вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году. Экс-прокурор Роберт Мюллер два года вел расследование этого дела, однако в итоге так и не смог предоставить ни одного доказательства.