Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.05.2020 15:40
Рубрика: Внутренняя политика

Правительство утвердило правила проведения технического осмотра автобусов

Текст: Владимир Баршев
Контролировать техническое состояние автобусов будут операторы техосмотра совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. Допускать или не допускать до участия в дорожном движении этот транспорт, будет принимать решение именно инспектор ГИБДД. Это прописано в новых правилах техосмотра автобусов, которые утвердило правительство.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Пожалуй, это самое главное в документе. Несмотря на то, что автобусы должны проверяться два раза в год, их владельцы так же, как и большинство автомобилистов, предпочитали покупать диагностическую карту. А так как возраст автобусного парка не мал, а пробеги огромные, то и количество аварий по причине неисправности регулярно росло. А авария с автобусом - это не две легковушки столкнулись. Жертвы считаются десятками.

Фото: iStock
Заключить договор ОСАГО до 30 сентября можно будет без техосмотра

Очень показательный пример - авария с автобусом, которая произошла в феврале прошлого года в Калужской области. Тот автобус, которому более 30 лет, прошел техосмотр в Норильске. Но у нас нет дорожного сообщения с этим городом. Понятно, что это был поддельный техосмотр.

Так как инспектор не может сидеть постоянно в пункте техосмотра, изменился порядок приема этого транспорта. Техосмотр проводится по предварительной записи в соответствии с графиком, составленным оператором ТО и согласованным с начальником регионального ГИБДД. Желающий его пройти, должен по телефону или по электронной почте уведомить об этом оператора, и назвать желательную дату. Но не ранее, чем через пять дней. Именно это время отводится на согласование с ГИБДД времени приема. Также при этом обращении необходимо предоставить сведения о марке, модели, идентификационном и регистрационном номерах. Если чего-то из этих данных не будет представлено, в техосмотре будет отказано.

Также необходимо оставить телефон или электронную почту, чтобы оператор сообщил о принятом решении.

Техническое состояние проверяет эксперт оператора и заносит результаты в сформированную им в ЕАИС ТО диагностическую карту. Инспектор ГИБДД проверяет соответствие результатов установленным требованиям. Также он проверяет автобус и водителя по информационным учетам МВД. И вносит в диагностическую карту заключение о соответствии или несоответствии автобуса требованиям безопасности. В общем, именно инспектор принимает решение о допуске к эксплуатации автобуса.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
В Банке России предложили продавать ОСАГО без техосмотра

Таким образом, контроль за техническим состоянием автобусов станет значительно строже. И купить диагностическую карту через интернет уже не удастся. Ведь мало того, что она будет сформирована непосредственно в Единой информационной системе, так еще и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора ГИБДД.

Документ вступит в силу одновременно с поправками в закон о техосмотре, срок вступления в силу которого перенесли на 1 апреля 2020 года.