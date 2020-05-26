Правительство утвердило правила проведения технического осмотра автобусов

Пожалуй, это самое главное в документе. Несмотря на то, что автобусы должны проверяться два раза в год, их владельцы так же, как и большинство автомобилистов, предпочитали покупать диагностическую карту. А так как возраст автобусного парка не мал, а пробеги огромные, то и количество аварий по причине неисправности регулярно росло. А авария с автобусом - это не две легковушки столкнулись. Жертвы считаются десятками.

Очень показательный пример - авария с автобусом, которая произошла в феврале прошлого года в Калужской области. Тот автобус, которому более 30 лет, прошел техосмотр в Норильске. Но у нас нет дорожного сообщения с этим городом. Понятно, что это был поддельный техосмотр.

Так как инспектор не может сидеть постоянно в пункте техосмотра, изменился порядок приема этого транспорта. Техосмотр проводится по предварительной записи в соответствии с графиком, составленным оператором ТО и согласованным с начальником регионального ГИБДД. Желающий его пройти, должен по телефону или по электронной почте уведомить об этом оператора, и назвать желательную дату. Но не ранее, чем через пять дней. Именно это время отводится на согласование с ГИБДД времени приема. Также при этом обращении необходимо предоставить сведения о марке, модели, идентификационном и регистрационном номерах. Если чего-то из этих данных не будет представлено, в техосмотре будет отказано.

Также необходимо оставить телефон или электронную почту, чтобы оператор сообщил о принятом решении.

Техническое состояние проверяет эксперт оператора и заносит результаты в сформированную им в ЕАИС ТО диагностическую карту. Инспектор ГИБДД проверяет соответствие результатов установленным требованиям. Также он проверяет автобус и водителя по информационным учетам МВД. И вносит в диагностическую карту заключение о соответствии или несоответствии автобуса требованиям безопасности. В общем, именно инспектор принимает решение о допуске к эксплуатации автобуса.

Таким образом, контроль за техническим состоянием автобусов станет значительно строже. И купить диагностическую карту через интернет уже не удастся. Ведь мало того, что она будет сформирована непосредственно в Единой информационной системе, так еще и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора ГИБДД.

Документ вступит в силу одновременно с поправками в закон о техосмотре, срок вступления в силу которого перенесли на 1 апреля 2020 года.