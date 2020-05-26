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26.05.2020 21:33
Рубрика: Digital

Призовой фонд The International 2020 бьет рекорды

Текст: Дмитрий Ключевский

Призовой фонд самого крупного киберспортивного турнира по Dota 2 - The International - превысил пять миллионов долларов всего за девять часов после выхода Battle Pass 2020. Для сравнения, за аналогичный период прошлогодний призовой фонд составил около четырех миллионов. Это лучший старт продаж за всю историю проведения турнира.

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Как пишет игровой портал Cybersport.ru, теперь игроки, оплатившие себе "боевой пропуск", смогут создать гильдию. Ее участники смогут выполнять испытания, прокачивать уровень организации и получать награды. Обычные матчи в Dota 2 также будут приносить очки и повышать мастерство гильдии. Игрокам, которые вступили в клан, будут доступны персональные ежедневные испытания. По ходу выполнения квестов пользователи будут получать очки боевого пропуска, а также поинты для прокачки гильдии. Также из нововведений следует отметить добавление мини-игр во время пауз в матчах. Всего будут доступны три мини-игры: "Тресни Мипо!", "Музыкальные стулья" и "Геройская охота". В них можно соревноваться с другими участниками игры. В паузах на профессиональных матчах это окно закрывает нетворсы.

The International 2020 должен был пройти в августе в Стокгольме на площадке Ericsson Globe, однако турнир перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Скорее всего, чемпионат пройдет в 2021 году. В таком случае, неизвестно будет ли Battle Pass 2021 и будет ли он пополнять призовой фонд The International 2020.

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