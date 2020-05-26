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26.05.2020 10:26
Рубрика: Российский автопром

Ральф Шумахер купил "Ниву"

Текст: Михаил Азнавуров

Если вы не являетесь поклонником бывшего пилота "Формулы-1" и гоночной серии DTM Ральфа Шумахера, то, вероятно, не знаете, что после окончания карьеры в 2012 году младший брат семикратного триумфатора королевских гонок открыл ресторан в городе Бергхайм на западе Германии, где в основном и проживает.

Фото: www.vk.com/sovietcar
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Никакой особенной специализации в кухне ресторан Schumachers не имеет, в меню соседствуют традиционный венский шницель, средиземноморское карпаччо, тайское карри и васаби. Но предмет особой гордости Ральфа - его собственная линия белых вин Schumacher Selection.

Вина из хозяйства в Словении на выбор доступны не только в винной карте ресторана, их доставку также можно заказать через интернет-сайт. Для торжеств неподалеку от Бергхайма доступен для аренды мини-бар, небольшой симпатичный прицеп, оборудованный всем необходимым.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Доставлять особое вино должна особенная машина, и Ральф для этого лично выбрал российскую Lada 4x4. Радостью своего нового приобретения с подписчиками в Instagram Шуми-младший поделился еще в начале мая, но возможности сесть за руль с нетерпением дожидался еще пару недель, за которые черной Lada 4x4 в исполнении Taiga заменили головную оптику, колеса, тонировали стекла и оснастили стальными подножками, экспедиционным багажником на крыше и лебедкой.

Реакция пользователей соцсети вышла на редкость единодушной и одобрительной. Русскоговорящие в основном отмечали свое удивление выбором Шумахера, соотечественники автогонщика либо хвалили машину за привлекательный облик, либо владельца за выбор настоящего внедорожника (даже ставили рядом с Mercedes-Benz Gelandewagen), либо делились личным опытом внедорожных подвигов на классической "Ниве".

#Lada