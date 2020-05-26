27 мая в Москве изменится пропускная система

Со среды, 27 мая, в Москве будут действовать только пропуска, оформленные в столичных сервисах. Ранее выданные подмосковные разрешения будут недействительны.

Это изменение пропускной системы регламентировано указом мэра Сергея Собянина и призвано сделать контроль более четким. Пропуска можно оформить вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через смс на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.

Для оформления пропуска нужен паспорт РФ. Иностранные граждане, работающие в городе, должны обратиться к работодателю.