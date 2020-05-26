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26.05.2020 00:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Под землей быстрее

Метро придет в поселок Северный в 2022 году
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8165)
Люблинско-Дмитровская линия столичного метро дотянулась уже до Бескудниковского района. На семикилометровом участке от станции "Селигерская" строятся сразу три новых станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Запустить их планируется в 2022 году, когда линия выйдет за МКАД и дойдет до поселка Северный. Об этом 25 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход работ. Глава города рассказал:

- Недавно мы приняли кардинальное решение - о проходке этого участка подземным способом до конечной станции "Физтех". Прежде рассматривалось два варианта. Первый - пройти надземным способом, что быстрее и дешевле. Но когда подсчитали будущую эксплуатацию, влияние на близлежащие дома - все равно от близости метро есть некий дискомфорт, когда линия проходит по земле, то приняли решение все-таки уйти под землю.

Фото: РИА Новости
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Заммэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев добавил, что на решение повлияло и то, что проходка тоннелепроходческими щитами сократит объем работ по переустройству и выносу инженерных коммуникаций, сведет к минимуму необходимость перекрывать дороги на время строительства. Но самым главным аргументом стало все-таки то, что жители близлежащих районов высказались за прокладку новой ветки именно под землей.

Хотя метро, конечно же, все горожане ждут с нетерпением. И это понятно. Открытие нового участка улучшит транспортное обслуживание около 400 тысяч жителей севера и северо- востока, а также москвичей, работающих в районах Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный. Время, которое они тратят сейчас на дорогу, сократится на 15-20 минут в каждой поездке. Появится у жителей и возможность выбирать оптимальные маршруты с учетом нового участка метро, МЦК и наземного общественного транспорта. Кроме того, появление метро существенно улучшит и экологическую ситуацию на севере столицы, так как снизится транспортный поток на Дмитровском шоссе, вдоль которого идет новая ветка. Да и сама подземка в этой части города станет более свободной и комфортной, так как разгрузятся транспортно-пересадочные узлы на станциях "Петровско- Разумовская", "Окружная" и "Савеловская".

Открытие нового участка улучшит транспортное обслуживание 400 тысяч жителей севера и северо-востока столицы

Ждать осталось недолго. По словам Андрея Бочкарева, через месяц уже закончится проходка первого перегонного тоннеля до станции "Лианозово". Строятся и все три станции. Напомню: предыдущий участок на этой линии также с тремя станциями - "Окружной", "Верхние Лихоборы" и "Селигерской" - был запущен в эксплуатацию в 2018 году. А еще за два года до этого - в 2016-м - жители северо- востока Москвы получили тоже три станции - "Фонвизинскую", "Петровско-Разумовскую" и "Бутырскую". Продление Люблинско-Дмитровской линии метро в Лианозово и до поселка Северный москвичи поддержали в ходе голосования на портале "Активный гражданин". Участие в этомт опросе приняли более 199,3 тысячи горожан, подавляющее большинство которых - 84 процента - поддержали продление линии.

Кстати

В текущем году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 24,7 километра новых линий, 9 новых станции и 1 электродепо.

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