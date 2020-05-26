Минкомсвязь удалит данные оформлявших цифровые пропуска жителей Подмосковья

Данные жителей Московской области, которые оформляли цифровые пропуска для поездок, будут удалены из информационных систем после отмены пропусков, заявил на брифинге министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Он отметил, что Московская область приняла решение с 23 мая отменить цифровые пропуска, потому на этой неделе все персональные данные будут удалены.

"Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска - это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", - сказал Шадаев, передает ТАСС.

При этом глава Минкомсвязи напомнил, что цифровые пропуска являются во многом обязательным элементом, без них невозможно выйти из дома, их проверяют.