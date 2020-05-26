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26.05.2020 11:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минкомсвязь удалит данные оформлявших цифровые пропуска жителей Подмосковья

Текст: Евгений Гайва

Данные жителей Московской области, которые оформляли цифровые пропуска для поездок, будут удалены из информационных систем после отмены пропусков, заявил на брифинге министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

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Он отметил, что Московская область приняла решение с 23 мая отменить цифровые пропуска, потому на этой неделе все персональные данные будут удалены.

"Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска - это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", - сказал Шадаев, передает ТАСС.

При этом глава Минкомсвязи напомнил, что цифровые пропуска являются во многом обязательным элементом, без них невозможно выйти из дома, их проверяют.

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