Москвичи взяли в аренду около 1,5 тысячи автомобилей каршеринга

Около 1,5 тысячи автомобилей каршеринга взяли в аренду москвичи в первый день после снятия ограничений. Больше всего машин взяли жители в Таганском и Тверском районах, а также в Люблино и Куркино. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С 25 мая мы частично возобновили работу операторов краткосрочной аренды, к сервису уже подключились "Яндекс.Драйв", "Делимобиль", BelkaCar и YouDrive с общим парком более 30 тысяч машин, - рассказал заммэра. - В первый же день работы пользователи взяли в аренду около 1,5 тысячи автомобилей".

Напомним, минимальный срок аренды автомобиля составляет пять дней - это предложение только для тех, кто имеет рабочие и служебные пропуска. После завершения аренды авто снимается с линии и отправляется на полную дезинфекцию строго по инструкциям Роспотребнадзора. Парковка для автомобилей каршеринга остается бесплатной. Чтобы начать аренду нужно оформить цифровой пропуск на машину и указать ее в приложении оператора.