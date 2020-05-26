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26.05.2020 10:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Чукотке военным запретили полеты после крушения вертолета Ми-8

Текст: Юлия Гарднер

Временный запрет на полеты военных вертолетов Ми-8 ввели на Чукотке из-за катастрофы, в которой погибли четыре человека.

Фото: AP Photo/Fareed Khan
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Как сообщил ТАСС источник в авиаотрасли, полеты приостановлены на одни сутки, до выяснения причин жесткой посадки Ми-8.

Напомним, вертолет разбился сегодня утром при выполнении учебно-тренировочного полета. Как уточнил в своем аккаунте Instagram глава округа Роман Копин, погибли три члена экипажа и техник. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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