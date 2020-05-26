На Камчатке уволили главврача скорой помощи из-за вспышки там COVID-19

Врио губернатора Владимир Солодов отстранил главного врача скорой помощи Петропавловска-Камчатского от работы.

Кадровое решение было принято после массового заражения коронавирусной инфекцией врачей, фельдшеров и водителей. Диагноз подтвердился у 44 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Причиной вспышки стали системные нарушения организации работы: несоблюдение правил санитарной безопасности, плохая организация по разграничению потоков, и грубые нарушения дисциплины. Также главный врач не контролировал выплату стимулирующих надбавок персоналу", - сказал глава Камчатки.

Отмечается, что несмотря на сложную ситуацию, критически на работе она не отразилась. Всего на станции скорой помощи задействовано 363 человека. Ежедневно выезжает 11 бригад.

Всего в Камчатском крае выявлено 658 человек с COVID-19, в том числе 29 детей в возрасте до 17 лет. 260 человек пациентов выздоровели, восемь скончались.