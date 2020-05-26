Падение вертолета Ми-8 на Чукотке попало на видео

Момент падения вертолета Ми-8 ВКС России на Чукотке запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как сразу же после взлета воздушное судно повело в сторону, несмотря на попытки экипажа удержать его в воздухе. Ми-8 упал примерно через десять секунд и загорелся.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром во время учебно-тренировочного полета близ аэродрома Угольные Копи на Чукотке. Погибли четыре человека.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. В связи с этим всем военным Ми-8 на Чукотке запретили летать в течение суток, до выяснения точных обстоятельств ЧП.