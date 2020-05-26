В Приморье прокуратура проверит владельцев зоопарка, где голодали звери

Прокуратура Владивостока проверит действия владельцев контактного зоопарка, которые бросили животных в помещении на несколько дней без еды и воды, сообщается на сайте ведомства.

"Также будет дана оценка действиям муниципального предприятия по порядку начисления и взыскания арендных платежей, в том числе с учетом условий пандемии", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что хозяева зоопарка съехали, оставив часть животных без еды. Фирма задолжала 350 тысяч рублей за аренду в здании городского океанариума. Двух енотов, двух дикобразов, филина, ворона, белку, улитку ахотины и пару попугаев взяли на попечение за свой счет местные работники.