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26.05.2020 20:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В России тушат пожары на более чем 13 тысячах гектаров

Текст: Елена Березина
Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА" Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"
Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"

В России проводятся работы по тушению 64 лесных пожара на площади 13 052 га, сообщает Минприроды. Особый противопожарный режим введен в 49 регионах. Основная доля пожаров зарегистрирована в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах: на всей территории Забайкальского края, в одном муниципальном районе Республики Хакасия, в одном муниципальном районе Республики Тыва и в одном муниципальном районе Иркутской области.

Фото: www.youtube.com
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Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом о ситуации с природными пожарами и паводками, в результате работы с МЧС в 2020 году значительно улучшилось реагирование на возникновение и тушение лесных пожаров. Минприроды в соответствии с заявками регионов в полном объеме обеспечило привлечение необходимых сил и средств для тушения лесных пожаров.

Всего по Сводным планам тушения лесных пожаров в текущем сезоне предусмотрено привлечение сил и средств пожаротушения в количестве 180 тысяч человек и 70,6 тысячи единиц техники. Межрегиональный план маневрирования силами и средствами пожаротушения предусматривает возможность дополнительного привлечения более 2300 человек, а также около 500 единиц техники.

"Погода, конечно, добавляет нам проблем. В ряде регионов отмечены усиление ветровой нагрузки и повышенная вероятность возникновения гроз. Но мы своевременно реагируем на изменение условий, ситуация под контролем, и с проблемами, на мой взгляд, мы должны справиться", - заверил министр.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Минприроды Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Забайкальский край СФО Иркутская область СФО Тыва СФО Хакасия Лесные пожары

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