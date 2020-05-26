Режим ЧС по пожарам продолжает действовать в 4 регионах

С начала года в России произошло более 5,6 тысячи природных пожаров. Сейчас режим ЧС в лесах введен в четырех регионах. Еще в 49 регионах действует особый противопожарный режим.

Такие актуальные цифры по пожарам президенту РФ Владимиру Путину представил глава МЧС России Евгений Зиничев.

- Режим ЧС в лесах введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Забайкальского края, в одном районе Республики Тыва, одном районе Республики Хакасия и одном районе Иркутской области, - сообщил министр.

Площадь, пройденная огнем, составляет более 852 тысяч гектаров. При этом природные пожары уничтожили 251 здание, из них 48 домов жилых. Сейчас на территории Дальнего Востока, Сибири и Северо-Западного федерального округа действует 73 очага природных пожаров на общей площади 34 гектара. Пока угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

- Но если нам сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то нужно сказать, что если количество очагов осталось почти тем же, то площади пожаров сократились на 30 процентов - уточнил Евгений Зиничев.