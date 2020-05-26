Названа причина крупного пожара в поселке под Самарой

Причиной пожара в поселке Яицкое, где загорелись 11 частных домов, стала неисправная проводка и загоревшийся от нее подвесной потолок в одном из домов. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

- Специалисты выяснили, что в одном из сгоревших домов вспыхнул подвесной потолок. По предварительным данным, из-за неисправной проводки. Затем пожар распространился на первые три дома площадью 600 квадратных метров. После чего пламя перекинулось на 11 домов. Распространению пожара способствовал сильный ветер и плотная застройка. Сгоревшие дома в основном деревянно-щитовые, - пояснил Олег Бойко.

Он также уточнил, что в 11 домах могло проживать до 100 человек. Сейчас для них готовится пункт временного размещения. В ближайшее время пожар будет локализован, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Напомним, что утром во вторник в поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелось дома на площади 1000 квадратных метров. . Рангу пожара присвоен повышенный третий номер. Пострадавших и погибших нет.

Видео: RT