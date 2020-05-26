В Чувашии приняли закон о режиме самозанятых

Депутаты Госсовета Чувашии сразу в двух чтениях приняли закон о введении системы налогообложения для самозанятых.

Документ, напомним, инициировал врио главы республики Олег Николаев. Налог на профессиональный доход - не дополнительный, он является новым специальным режимом для создания благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан. Переход на него осуществляется добровольно.

Как отметил министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, востребованность данного режима налогообложения объясняется тем, что он предоставляет самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность. Тем, кто выберет этот налог, не нужно предоставлять декларацию, покупать электронную кассу.

- Все доходы будут учитываться автоматически, с помощью специального мобильного приложения. Опыт использования программного обеспечения уже наработан другими регионами. Важно и то, что налог дает возможность самозанятым получить стаж, что учитывается при выходе на пенсию, или, к примеру, подтвердить доходы при получении кредита, - пояснил министр.

Ранее Олег Николаев призвал депутатский корпус как можно тщательнее и оперативно проработать вопрос о введении налогового режима для самозанятых. Он отметил, что такая категория предпринимателей получает достаточно много прав наравне с другими субъектами хозяйственной деятельности и при осуществлении государственных закупок, при реализации иных государственных программ.

- Видим также из решений президента страны, что категория самозанятых получила господдержку, наравне с другими хозяйствующими субъектами, пострадавшими в связи с распространением коронавируса, - отметил тогда врио главы республики.

Новый специальный налоговый режим для самозанятых будет действовать до 2028 года. В порядке эксперимента он был введен в 23 субъектах России, а с 1 июля этого года ввести его на своей территории смогут по желанию все регионы страны.