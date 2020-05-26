Кадыров лично провел совещание Оперштаба Чечни по коронавирусу

Глава Чеченской Республики лично провел совещание оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом. Это его первая официальная встреча в присутствии камер после сообщения о том, что у него якобы обнаружили COVID-19.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация, что у главы Чечни обнаружили коронавирус, и его госпитализировали в одну из московских клиник. Позже председатель парламента региона Магомед Даудов опроверг эту информацию.

Сейчас стало известно, что Кадыров лично присутствовал на заседании оперштаба региона, которое состоялось во вторник.

- На первом после праздничных выходных совещании Оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом, ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом, - написал он на своем канале в Telegram.

Напомним, мусульмане в минувшее воскресенье встретили один из своих главных праздников - Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам. Он знаменует окончание священного месяца Рамазан. В этот день в центральной мечети Грозного "Сердце Чечни" имени Ахмата-Хаджи Кадырова состоялся единственный в республике Ид-намаз. Как сообщили в пресс-службе главы региона, он прошел в строгом соответствии с нормами защиты от COVID-19. Все другие крупные религиозные мероприятия в ЧР были отменены.

По последним данным Роспотребнадзора, в Чечне коронавирусная инфекция обнаружена у 1133 человек, выздоровели 690 пациентов, еще 13 скончались.