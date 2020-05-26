В Чечне снова разрешили проводить свадьбы по канонам ислама

В Чеченской Республике духовенство региона вновь разрешило проводить свадебные обряды по исламским канонам. С соответствующим заявлением выступил муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, духовное управление мусульман 13 апреля запретило свадьбы по нормам ислама из-за угрозы распространения в регионе коронавируса. Это решение было принято после запрета властей региона устраивать бракосочетания с гостями.

- Сегодня мы отменяем запреты и даем разрешение на организацию обрядов бракосочетания, но при этом необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора об ограниченном количестве участников церемонии, - сказал Межиев.

Он также добавил, что от празднеств с большим количеством приглашенных все же следует отказаться и перенести их на более поздний срок, когда ситуация с COVID-19 в стране улучшится. Кроме того, и сейчас при проведении свадеб необходимо соблюдать санитарные меры и ограничения, введенные Роспотребнадзором.

Кстати, по последним данным федерального ведомства, в Чечне коронавирусная инфекция обнаружена у 1133 человек, выздоровели 690 пациентов, еще 13 скончались.