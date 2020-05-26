Военные развернули в дагестанском Ботлихе полевую лечебницу на 100 коек

В охваченный опасной инфекцией Дагестан полевые госпитали перебросили из Ставрополья и Московской области. Министр обороны Сергей Шойгу сделал это по поручению президента страны. Соответствующие силы и средства у ведомства были, а опыт оперативного развертывания мобильных лечебниц в любой точке России военные приобрели не только на специальных занятиях и учениях, но и в процессе борьбы с коронавирусом. Достаточно вспомнить, как они в считанные дни доставили и развернули среди тайги полевой госпиталь в сибирском поселке Еруда. Да еще организовали там большой обсервационный лагерь для контактировавших с заболевшими вахтовиков.

Госпиталь в Ботлихе - хотя и полевой, но вполне современный и высокотехнологичный медицинский объект. В нескольких десятках специальных палаток размещаются приёмное, инфекционное и госпитальное отделения, помещение для анестезиологии и реанимации, лаборатория, где можно проводить различные исследования и диагностику анализов и проб. Есть несколько аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентген-оборудование и УЗИ. Но самое главное, для работы в этом госпитале в Ботлих приехали 72 медработника, в том числе обученные борьбе с коронавирусом военврачи и медсестры.

Во вторник возможности полевой лечебницы лично оценил глава Республики Дагестан Владимир Васильев. "То, что я видел в современных медицинских центрах в Москве и других крупных российских городах, я увидел и здесь - в Ботлихе, - сказал он после осмотра госпиталя. - Здесь есть все необходимое, даже если необходимо запустить работу сердца. При поступлении пациентов в госпиталь предусмотрено проведение всех необходимых исследований, включая анализ на COVID-19, в достаточном количестве имеются медицинские специалисты самого высокого класса - это врачи, которые работали в сложных условиях, которые знают, что и как делать. Это огромная помощь. Спасибо!"

Надо иметь в виду еще два важных обстоятельства. Первое - помимо лечебниц, военные также обустроили в Буйнакске и Ботлихе два полевых карантинных лагеря. За счет этого суммарная емкость каждого медицинского объекта увеличилась со ста до 450 койко-мест. Но только развертыванием этих госпиталей и лагерей помощь военных жителям Дагестана не ограничится. По планам Минобороны, до 30 июня должны быть готовы центры для лечения больных коронавирусом еще в трех городах республики - Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. А армейские химики тем временем продолжат дезинфицировать территорию и здания крупных промышленных, административных и иных предприятий и учреждений республики.