Живописные северные нацпарки никогда не знали недостатка в туристах. В прошлом году в Кенозерье побывали 17 тысяч посетителей из 24 стран, в Онежском Поморье - 14 тысяч (в основном рыбаков). Но в марте 2020-го они закрылись для посещения из-за эпидемии. Однако все это время жители разных городов в администрацию парков обращались с просьбой принять их на удаленных территориях в уединенных гостевых домах.

- Наметилась новая тенденция: чем дальше отдых от людных мест - тем лучше, - отмечает директор Кенозерского нацпарка Елена Шатковская. - И дело не только в том, что пандемия заставляет избегать больших скоплений народа. За время самоизоляции люди соскучились по природе, изменили свой взгляд на мир. Мы получили уникальную возможность для развития внутреннего туризма. А он, в свою очередь, поможет в развитии территорий, подтянет за собой дорожное строительство, транспорт, связь, питание, организацию досуга и многое другое.

Просторы нацпарков позволяют обеспечить максимальную социальную дистанцию: можно за все время отдыха в лесу или на озере не встретить ни одной живой души. И все-таки в июне заповедные территории будут работать с некоторыми ограничениями. Разрешения на посещение оформляются только по интернету, оплата всех услуг - только безналичным способом. По прибытии гости подпишут специальное извещение о том, что у них нет инфекции.

Каждую семью или компанию из нескольких человек поселят отдельно - в гостевом доме или обособленной секции отеля. Помещения обещают регулярно дезинфицировать.

Экскурсий, мастер-классов и других массовых мероприятий в июне еще не будет. Но прогулки по многочисленным экологическим тропам и маршрутам только приветствуются. К примеру, лесная тропа Муравьев пользуется особым спросом у семей с детьми: здесь их встречают северные животные из дерева, а информационные таблички рассказывают о местной флоре и фауне. Одно из самых интересных мест нацпарка - Северный экватор. Это узенький перешеек между двумя озерами, одно из которых относится к бассейну Атлантического океана, а другое - Северного Ледовитого. Всего же в Кенозерье насчитывается более трехсот озер, связанных между собой каналами и протоками. Здесь можно отыскать следы древних волоков - путей, по которым люди в давние времена шли на Север.

Северный экватор - это узенький перешеек между двумя озерами, относящимися к Атлантическому и Северному Ледовитому океанам

В нацпарке бережно хранят традиционный уклад и культуру Русского Севера. Все это по-прежнему будет доступно туристам, только их просят соблюдать меры безопасности - надевать маски и перчатки при посещении визит-центров, магазинов, почтовых отделений, ФАПов и других общественных мест в деревнях на территории нацпарка.

Особый режим приема туристов в национальных парках вводится на срок до 30 июня. Его могут изменить в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Справка "РГ"

Кенозерский национальный парк площадью 140 тысяч гектаров расположен на территории Каргопольского и Плесецкого районов Архангельской области у границы с Карелией. Это выдающийся образец североевропейского культурного ландшафта, биосферный резерват ЮНЕСКО. Среди лесов и озер сохранились многочисленные памятники архитектуры, археологии, иконописи и монументальной живописи.

С 2016 года в состав Кенозерского нацпарка входит "Онежское Поморье". Оно занимает более 200 тысяч гектаров на Онежском полуострове и Белом море. Здесь сохранились нетронутые массивы тайги. На территории парка ведутся наблюдения за белухами, гренландскими тюленями и другими представителями северной фауны.