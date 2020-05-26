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26.05.2020 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте. С мужчиной были две девушки, их сейчас ищут, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что задержанному 36 лет.

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ЧП произошло 24 мая около 23.00. Акт вандализма зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись быстро разошлась по социальным сетям, на видео обратил внимание директор музея истории Кронштадта. Он написал заявление в полицию.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечают, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вся эта история очень возмутила жителей Кронштадта. В социальных сетях горожане обмениваются гневными комментариями и пытаются понять, какими мотивами руководствовались парень и девушка, пришедшие к Вечному огню с шампурами.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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