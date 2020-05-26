Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте. С мужчиной были две девушки, их сейчас ищут, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что задержанному 36 лет.

ЧП произошло 24 мая около 23.00. Акт вандализма зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись быстро разошлась по социальным сетям, на видео обратил внимание директор музея истории Кронштадта. Он написал заявление в полицию.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечают, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вся эта история очень возмутила жителей Кронштадта. В социальных сетях горожане обмениваются гневными комментариями и пытаются понять, какими мотивами руководствовались парень и девушка, пришедшие к Вечному огню с шампурами.