В Поморье СК проверит видео с женщиной и детьми на льдинах

В Северодвинске следственные органы СК проведут проверку по видеозаписи, на которой молодая женщина и два мальчика прыгают по льдинам во время густого ледохода.

Как сообщили в следкоме по Архангельской области и НАО, материалы об этом были получены от коллег из Якутии. Видео с семьей, бесстрашно прыгающей по льдинам под музыку из мультфильма, широко разошлось по соцсетям, федеральным СМИ и сайтам разных регионов. Опубликовали его и якутские ресурсы с предположением, что запечатленные на видео действия происходили где-то на территории этой республики.

Следком Якутии начал свою проверку. Ведомство сообщило, что женщина и двое детей в условиях густого ледохода ведут опасную игру - перепрыгивают по льдинам, подвергаясь опасности падения в воду. Однако выяснилось, что дело было не в Якутии, а на берегу Белого моря, поэтому материалы направили в Архангельскую область.

По предварительным данным, запись сделана на острове Ягры в Северодвинске. Следком региона установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям женщины.

Однако местные жители в комментариях к видео сообщили, что в том месте у самого берега Белое море очень мелкое и прыжки по льдинам не представляли никакой опасности для мамы и детей.