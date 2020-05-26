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26.05.2020 11:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Адыгее завели дело после вспышки COVID-19 на похоронах

Текст: Анна Юркова (Адыгея)

В Республике Адыгея следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района, где за последнее время установлено 190 случаев короновируса. Ему предъявлено обвинение в халатности при исполнении должностных обязанностей (часть 1 статьи 293 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, глава поселения не принял ограничительных мер с целью снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- Кроме того, несмотря на запрет на проведение корпоративных мероприятий с участием большого числа людей, а также прямое предписание оперативного штаба от 17 апреля 2020 года исключить скопление граждан на кладбищах, глава Садовского поселения каких-либо мер к осуществлению указанных ограничений при проведении похорон не принял. Это привело к массовому инфицированию COVID-19 участников похорон, их родственников и знакомых, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея.

Как ранее писала "РГ", первого мая на похоронах в ауле Бжедугхабль собралось более 500 человек - жители соседних населенных пунктов и Краснодарского края. После церемонии некоторые гости обратились в больницу с признаками недомогания, где им диагностировали COVID-19, однако от госпитализации они отказались. Вскоре число выявленных с коронавирусом резко возросло. А 21 мая скончался один из участников этой процессии - 27-летний житель Красногвардейского района, у которого выявили коронавирус. В тот же день глава района Альберт Османов подал в отставку. Исполняющим обязанности был назначен его заместитель Темур Губжоков.

Сейчас правоохранители устанавливают на месте все обстоятельства случившегося.

По данным регионального оперативного штаба, в Республике Адыгея коронавирусную инфекцию выявили у 721 человека, на лечении находятся 412, выздоровели - 300. За весь период пандемии скончалось девять пациентов.

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