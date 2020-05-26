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26.05.2020 17:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму открыли для посещения парки двух дворцов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/РГ Фото: Илья Изотов/РГ
Фото: Илья Изотов/РГ

В Республике Крым с 26 мая открыты для посещения парк-памятник садово-паркового искусства "Алупкинский", а также придворцовая территория Массандровского дворца-музея Александра III. Об этом сообщает сайт государственного "Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника", ссылаясь на распоряжение минкультуры РК.

Пройти на территорию парка "Алупкинский" можно только через западные ворота со стороны автостанции. Но одновременно в парке могут находиться не более 300 человек, поэтому время прогулки по нему решили ограничить тремя часами.

Фото: Илья Изотов/РГ
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- Посетители, превысившие срок пребывания на территории парка-памятника "Алупкинский" и придворцовой территории Массандровского дворца-музея Александра III будут сопровождаться патрулем до ближайшего выхода, - уточнили в администрации парка.

Крымчане, желающие прогуляться по тенистым аллеям парков, должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а на входе обязаны пройти процедуру термометрии.

При этом здания, где находятся экспозиционно-выставочные помещения, по-прежнему закрыты для посещения. Напомним, в Крыму указом главы РК введено обязательное платное размещение в обсерваторах всех граждан их других субъектов РФ, которые приехали на полуостров с целью отдыха и туризма. Исключение сделано только для служащих государственных и муниципальных структур, прибывших в командировку, а также для водиетелей большегрузов, экипажей морских и воздушных судов.

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