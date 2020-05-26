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26.05.2020 17:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополе разрешат бронирование отелей после 15 июня

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Гостиницы Севастополя смогут принимать туристов после 15 июня, если в городе не ухудшится эпидемиологическая обстановка. До этого момента будет действовать запрет на бронирование номеров. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Михаил Развожаев по итогам встречи с представителями отраслей, которые еще не возобновили работу.

- В гостиничном бизнесе и экскурсионной сфере ориентируемся на 15 июня, решение будем принимать по итогам первых двух недель лета, - сказал Развожаев.

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За предстоящий период отели и гостиницы смогут подготовиться к приему гостей с учетом требований Роспотребназдора: закупить средства индивидуальной защиты для персонала, дезинфицирующие растворы.

Глава Севастополя отметил, что запуск туристической отрасли будет возможен после организации массового тестирования на COVID-19 всех, кто въезжает в город.

- Люди будут сдавать анализ и находиться на внутренней самоизоляции в гостинице либо дома до получения результатов, - пояснил Развожаев. - Конечно, бывают случаи, когда человек заразился за несколько часов до сдачи теста, и тогда результат на COVID-19 будет отрицательным. Но все-таки основная масса туристов у нас будет под контролем.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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