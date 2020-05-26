Жителя Сочи будут судить за убийство жены на пляже

В Хостинском районе Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, убившего свою супругу (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писала "РГ", 18 августа прошлого года в правоохранительные органы обратился 46-летний местный житель с заявлением об исчезновении его жены. Выяснилось, что в ночь на 16 августа супруги находились на пляже.

По словам обвиняемого, между ним и женой произошел конфликт: женщина стала оскорбительно выражаться в адрес его родственников и сообщила о том, что намеревается переехать в другой город. Тогда обвиняемый задушил супругу и перевез тело погибшей на заднем сиденье своего автомобиля в лесистую местность, где оставил на склоне горы.

Мужчину сразу заключили под стражу, где он находится по настоящее время. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры по региону, он признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело направили в суд. Жителю курорта грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.