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26.05.2020 10:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Видео: В Крыму трактора срезали маки на поле фотосессий

Текст: Илья Изотов (Севастополь)

В Севастополе под селом Терновка трактора срезали маки с огромного поля, которое в минувшие выходные стало местом массового паломничества тысяч крымчан. Снятые с помощью видеокоптера сельхозработы опубликовали в социальных сетях.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Несколько дней севастопольцы и крымчане приезжали на маковые фотосессии семьями, чтобы прогуляться по алому маковому ковру и запечатлеть себя на этом эффектном фоне. На узкой проселочной дороге, что вела к сельхозугодьям, даже стали скапливаться пробки.

Но то, что у любителей маковых фотосессий вызывает искреннюю радость и восторг, то для аграриев - большая проблема. Ведь дикий мак - очень живучий и трудно выводимый сорняк, с которым эффективнее всего бороться именно методом запахивания.

- Это сорная трава. Как ни печально, но факт, - объясняет пользователь соцсетей Алексей Грек. - Там же пахотные земли, и раньше рожь сеяли. А среди ржи вырастал дикий мак и василек. Во время уборки в бункер комбайна кроме ржи попадали семена дикого мака и василька. И потом этот мусор нужно было отделять.

По другой версии, власти озаботились превращением поля в место массового скопления людей, что небезопасно в период распространения коронавируса. И хоть размеры поля позволяли соблюдать социальную дистанцию, чиновники решили перестраховаться и избавить Терновку от потенциального очага COVID-19.

Полюбоваться маковым полем теперь можно только в интернете: за несколько дней на нем сделаны десятки тысяч фотографий и видеороликов.

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