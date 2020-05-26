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26.05.2020 08:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших в результате урагана на Урале увеличилось до четырех

Текст: Татьяна Воробьева
Увеличилось число жертв разрушительного урагана, который накануне бушевал в Екатеринбурге и области: сегодня ночью в больнице скончалась пожилая жительница Полевского, на которую упала ветка дерева.

"Накануне в 18.17 от фельдшера на пульт оперативных служб поступило сообщение, что в медучреждение доставлена пенсионерка 1953 года рождения с тяжелой травмой головы: в районе дома № 13 на улице Володарского на нее упала ветка тополя. Сегодня женщина скончалась", - сообщила пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Фото: Екатерина Призова/РГ
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Ведомство проводит проверку, выясняет, кто ответственный за работы по благоустройству территории в этом районе.

Напомним, в понедельник на Среднем Урале разразилась буря: порывы ветра достигали 27-28 метров в секунду, местами выпал град. С последствия стихии продолжают разбираться и сегодня. Так, по данным МЧС, в результате опасных метеоявлений были повалены сотни деревьев, у десятков зданий повреждены кровли, пострадали автомобили и остановки транспорта.

Аварийные бригады энергокомпаний работали всю ночь. Так, по оперативной информации регионального министерства энергетики и ЖКХ, к утру 26 мая полностью восстановлено электроснабжение 14 из 23 пострадавших от урагана муниципалитетов. "Без электричества остаются около 50 населенных пунктов в девяти муниципальных образованиях. Свет отсутствует в домах 22 800 жителей", - передает департамент информполитики.

Стихия унесла жизни четверых человек. Кроме скончавшейся в ночь на вторник пенсионерки, погибли трое мужчин. В Екатеринбурге упал кран в переулке Низовом. Рабочий получил смертельные травмы. Также в областном центре на улице Самолетной погиб мужчина: его придавило тяжелой створкой двери ангара. Третьей жертвой стихи стал житель города Арамиль, где с двухэтажного здания ураган сорвал крышу: часть которой упал на мужчину, он скончался на месте.

Кстати

По данным синоптиков, непогода покинула Свердловскую область, сегодня неблагоприятных явлений не ожидается.

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