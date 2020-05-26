В Свердловской области после урагана возбудили четыре уголовных дела

По факту гибели из-за ураганного ветра четверых жителей Свердловской области возбуждены уголовные дела.

Как уже писала "РГ", дело по статье 143 УК РФ расследуется после трагического случая в переулке Низовой в Екатеринбурге, где шторм опрокинул козловой кран и унес жизнь рабочего. "Из-за нарушения требований охраны труда работы не были приостановлены во время непогоды, что, по имеющимся данным, и повлекло смерть машиниста", - считают в Следственном комитете области.

Также возбуждено три дела по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Первое - после гибели мужчины на улице Самолетной в областном центре: его ударило дверью складского помещения - он скончался на месте. Второе - по факту смертельного травмирования жителя города Арамиль фрагментом кровли. И третье - после того, как в больнице скончалась пожилая женщина из Полевского, на которую рухнула ветка тополя.

"Назначены судмедэкспертизы. Устанавливаются причины и условия, из-за которых произошли эти трагедии", - передает пресс-служба ведомства.

Напомним, в понедельник на Среднем Урале разразилась буря: порывы ветра достигали 27-28 метров в секунду. Местами выпал град, были повалены сотни деревьев, у десятков зданий повреждены кровли, люди остались без света - с последствия стихии продолжают разбираться и сегодня.